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Рубрика: Власть

РФ в ООН: Признание США еврейских поселений ухудшит обстановку в регионе

Еврейское поселение на Западном берегу. Фото: AP Photo/Ariel Schalit Еврейское поселение на Западном берегу. Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Еврейское поселение на Западном берегу. Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Признание Соединенными Штатами законности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан обострит обстановку в зоне палестино-израильского противостояния. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Такое решение США дипломат назвал очередным шагом по подрыву всего комплекса согласованных договоренностей, пишет ТАСС. Вашингтон подчеркнул, что признаются "реалии на земле". Однако такие реалии неприемлемы и незаконны, "нам очевидно, что это обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильском урегулировании", - отметил Полянский.

Выступивший на встрече специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что сожалеет о принятии США данного решения. С таким же заявлением выступил и официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости. По его словам, позиция организации по вопросу израильских поселений не изменилась, ООН считает данные территории оккупированными.

Напомним, 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон более не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право. По его словам, президент США Дональд Трамп пересматривает подход экс-президента Барака Обамы по еврейским поселениям. Администрация Обамы называла поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме нарушением международного права.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал это решение американской стороны, отметив, что глава Белого дома "исправил историческую несправедливость".

МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
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