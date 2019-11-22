Прокуратура усомнилась в качестве экспертизы теплосетей в Пензе

Прокуратура Пензенской области в пятницу сообщила результаты проверки в отношении экспертов, давших заключение о соответствии требованиям безопасности тепломагистрали, прорыв которой привел к человеческим жертвам.

Напомним, 19 ноября в Пензе автомобиль с людьми упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте порыва трубы теплосетей. Погибли два человека.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2018 году на основании договора с "Т плюс Теплосеть Пенза" организация из Уфы провела экспертизу трубопровода горячей воды, который впоследствии стал причиной трагедии.

- По итогам экспертизы было выдано заключение с выводами о соответствии технического устройства требованиям промышленной безопасности, - рассказали "РГ" в прокуратуре Пензенской области. - В ходе экспертизы критические утончения толщины стенки трубопровода обнаружены не были.

Однако в ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что толщина стенок трубы в месте порыва составляет от двух до четырех миллиметров. Это не соответствует выводам, сделанным сотрудниками подрядной организации.

В ведомстве полагают, что некачественная экспертиза стала одной из причин, по которой ремонт трубы не был проведен своевременно. Как ранее писала "РГ", поврежденный трубопровод прокладывали 57 лет назад. Выводы последней экспертизы разрешали ее эксплуатацию до конца октября 2020 года. Таким образом, требующая ремонта труба была оставлена без должного обслуживания и разрушилась, что и привело к человеческим жертвам.

Материалы прокурорской проверки направлены в СУ СК РФ по Пензенской области для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".