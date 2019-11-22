В Карелии прокурор потребовал пожизненный срок для убийцы девушек

В Верховном суде Карелии в пятницу начались прения по резонансному уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве двух девушек. Прокурор потребовал для него пожизненное заключение в колонии особого режима.

Напомним, трагедия произошла в прошлом году. 19 сентября у общежития Петрозаводского медицинского колледжа нашли девушку, убитую ножом. Ей нанесли не менее 15 ударов. А на следующий день на берегу реки Лососинки у стадиона "Юность" пьяный обвиняемый среди бела дня напал на другую девушку. Она скончалась, получив 10 ударов ножом.

Подозреваемого буквально сразу задержали. Выяснились и другие обстоятельства - драка со знакомым и попытка удушения несовершеннолетней девушки. Она, к счастью, осталась жива.

Прения в Верховном суде продолжатся на следующей неделе.