Аньес в воскресенье подпишет закон о всеобщих выборах в Боливии

В воскресенье в 10 часов утра (17.00 мск) временный президент Боливии Жанин Аньес подпишет закон о проведении всеобщих выборов в стране. Ранее он был принят боливийским парламентом.

Согласно документу, выборы должны состояться не позднее 12 апреля, пишет РИА Новости. Законопроект запрещает выдвигать свои кандидатуры тем, кто ранее занимал эту должность два срока подряд, то есть, участие экс-президента страны Эво Моралеса становится юридически невозможным. Закон признает незаконными выборы, которые прошли 20 октября этого года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, исполняющего в Боливии функции ЦИК.

Напомним, 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом, организованным США. Удачным поводом для массовой кампании против главы Боливии стали проведенные 20 октября президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки.

Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.