Аньес в воскресенье подпишет закон о всеобщих выборах в Боливии

Новости

На Урале полицейский застрелил мужчину, пытавшегося завладеть его оружием 14:20
67-летнего Микки Рурка уличили в романе с очередной юной россиянкой 14:15
В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело 14:11
Болгарин создал робота-гуманоида из бытовой электроники 13:58
В Бразилии закрыли популярные у туристов пляжи из-за разлива нефти 13:43
Врач назвала продукты с лечебными свойствами 13:35
Назван простой способ снизить смертность от рака молочной железы 13:25
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде 13:09
Умер актер из "Дома 1000 трупов" Майкл Джей Поллард 13:09
Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска 13:03
"Невидимые" композиты для Су-57 будут выпускать под Калугой 12:59
Названа причина ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье 12:40
ВМФ России предложили пластиковые катера 12:29
На муниципальных выборах в Гонконге зафиксирована рекордная явка 12:18
Путин поздравил Кустурицу с днем рождения 12:18
В России начат выпуск съедобного оружия 12:08
В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет 11:55
В Египте нашли мумифицированный древний зоопарк 11:34
ЛНР заявила о новой технике ВСУ у линии соприкосновения 11:33
В Башкирии рыбаки вытащили двух провалившихся под лед лосей 11:27
Под Анапой ликвидировали крупный природный пожар 10:52
Британский журнал показал Украину без Крыма 10:18
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно 09:38
Ученые рассказали, как можно повысить самооценку у женщин 09:33
Глава МИД КНР: США являются крупнейшим источником нестабильности в мире 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
24.11.2019 07:10
Рубрика: В мире

Аньес в воскресенье подпишет закон о всеобщих выборах в Боливии

Временный президент Боливии Жанин Аньес. Фото: AP Photo/Juan Karita Временный президент Боливии Жанин Аньес. Фото: AP Photo/Juan Karita
Временный президент Боливии Жанин Аньес. Фото: AP Photo/Juan Karita

В воскресенье в 10 часов утра (17.00 мск) временный президент Боливии Жанин Аньес подпишет закон о проведении всеобщих выборов в стране. Ранее он был принят боливийским парламентом.

Фото: AP Photo/Eduardo Verdugo
Моралес рассказал о возможных последствиях кризиса в Боливии

Согласно документу, выборы должны состояться не позднее 12 апреля, пишет РИА Новости. Законопроект запрещает выдвигать свои кандидатуры тем, кто ранее занимал эту должность два срока подряд, то есть, участие экс-президента страны Эво Моралеса становится юридически невозможным. Закон признает незаконными выборы, которые прошли 20 октября этого года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, исполняющего в Боливии функции ЦИК.

Напомним, 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом, организованным США. Удачным поводом для массовой кампании против главы Боливии стали проведенные 20 октября президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки.

Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.

В мире Южная Америка Боливия РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело
В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет
Пушков ответил на заявление директора Ротару о заказной травле артистки
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде
Британский журнал показал Украину без Крыма