Американский сенатор: Турция пересекла "красную линию" по С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о том, что Турция пересекла новую "красную линию", когда начала тестировать радары купленных у России систем ПВО С-400. Он назвал действия Анкары неуважением к президенту Соединенных штатов Дональду Трампу, США и НАТО.

Демократ подчеркнул, что это произошло спустя две недели после визита в Вашингтон турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Ван Холлена, президент Турции "показал нос" своему американскому коллеге. Законодатель написал в Twitter, что президент Соединенных Штатов теперь обязан ввести антитурецкие санкции.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Они будут работать в автономном режиме. Специалисты проверят функционирование связи между системами ПВО и самолетами. В этих целях будут задействованы несколько воздушных судов, включая истребители F-16.

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.

Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля. В сентябре был осуществлен второй этап поставок. Турецкая армия завершит монтаж российских ЗРК на позициях в декабре, на боевое дежурство С-400 заступят в апреле.