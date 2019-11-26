Honda выпустила новый City

Одно из лучших предложений на рынке развивающихся стран Азии и Латинской Америки - субкомпактный седан Honda City - вышел в пятом поколении.

Построенный на общей платформе с хэтчбеками Honda Jazz, к субкомпактным седанам City можно причислить лишь формально. Немного уступая по габаритным размерам нынешнему седану Civic, он превосходит предыдущий. Габариты City: длина 4553 мм, ширина 1748 мм, высота 1467 мм. Колесная база 2589 мм.

В Юго-Восточной Азии City будут безальтернативно оснащать трехцилиндровым 1,0-литровым турбомотором с непосредственным впрыском и фирменной системой изменения хода клапанов VTEC мощностью 121 л.с., крутящим моментом 173 Нм в паре только с вариатором, имитирующим семь передач. Силовой агрегат укладывается в эконормы Euro 5 и расходует, по заявления компании, 4,3 л/100 км.

В салоне ровная площадка передней консоли, вертикальные воздуховоды, отсутствие переходящей в центральный тоннель "бороды" - все напоминает новый Jazz, а блок управления климат-контролем у него позаимствован напрямую. Центральное место на консоли занимает 8-дюймовый тачскрин мультимедиа с синхронизацией со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto и двумя USB-портами.

Фото: Пресс-служба Honda.

В перечне оборудования Honda City - проекционные фары, камера заднего вида, бесключесвой доступ, 6 подушек безопасности, помощь при старте на склоне.

В "спортивной" комплектации "RS" City украшен решетками с сотовой структурой, фарами на светодиодах, черной накладкой носовой части и черными корпусами боковых зеркал, спойлером на крышке багажника, 16-дюймовыми легкосплавными колесами, кожано-замшевыми сиденьями и может окрашиваться в красный цвет Ignite Red.

В Таиланде, крупнейшем автомобильном рынке Юго-Восточной Азии, Honda City - стабильно в бестселлерах. По итогам 10 месяцев 2019 года там продано 31 046 машин, охотнее раскупали только пикапы и хэтчбеки Toyota Yaris и Mazda 2.

Цена нового City в Таиланде начинается от 579 000 батов (1,23 млн рублей). Прием заказов там стартует в конце декабря, первые поставки машин - в конце января 2020 года.