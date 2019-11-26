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26.11.2019 05:30
Рубрика: В мире

Против митингующих в Грузии применили водометы

Собравшихся у стен парламента Грузии граждан полиции пришлось разгонять с помощью водометов. Задержаны несколько человек, сообщает агентство Reuters.

Фото: Thomson Reuters Foundation/Umberto Bacch
МВД Грузии начало расследование по факту беспорядков из-за фильма

Акции протеста в Тбилиси продолжаются несколько дней. Оппозиция вышла на улицы и потребовала проведения внеочередных парламентских выборов, причем по пропорциональной системе. Демонстранты дежурят у входа в здание высшего законодательного органа страны, чтобы лишить депутатов возможности провести во вторник пленарное заседание.

"Протесты теперь станут "перманентными" и будут проходить по всей стране", - пообещала Ирма Инашвили - лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", вице-спикер парламента.

В мире экс-СССР Грузия
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