Против митингующих в Грузии применили водометы

Собравшихся у стен парламента Грузии граждан полиции пришлось разгонять с помощью водометов. Задержаны несколько человек, сообщает агентство Reuters.

Акции протеста в Тбилиси продолжаются несколько дней. Оппозиция вышла на улицы и потребовала проведения внеочередных парламентских выборов, причем по пропорциональной системе. Демонстранты дежурят у входа в здание высшего законодательного органа страны, чтобы лишить депутатов возможности провести во вторник пленарное заседание.

"Протесты теперь станут "перманентными" и будут проходить по всей стране", - пообещала Ирма Инашвили - лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", вице-спикер парламента.