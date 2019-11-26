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Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед"

Новости
    26.11.2019, 17:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Анимационная фэнтези-комедия легендарной студии Pixar "Вперед" обзавелась локализованным трейлером. Зажигательный двухминутный ролик доступен на YouTube-канале "Disney Россия". И он привычно хорош, конечно же.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце"

"Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь", - не особо весело излагает синопсис.

Но не спешите хоронить, ведь внезапная находка отцовского наследия приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. Которое не исчезло, а лишь затаилось на время. Нужно просто поверить в чудо.

Режиссер и сценарист - Дэн Скэнлон ("Университет монстров"). Продюсеры - Кори Рэй ("Корпорация монстров", "Суперсемейка") и Пит Доктер ("История игрушек", "Головоломка").

В кино - с 5 марта.

Ранее Pixar представил трейлер еще одной своей новинки - мультфильма "Душа".

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