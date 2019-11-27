Кроссовер Toyota C-HR обновился, лишился механики и подорожал

Российские дилеры открыли прием заказов на обновленный Toyota C-HR. Купе-кроссовер лишился механики: покупателям предложены две комплектации с вариаторной трансмиссией. На выбор - версия Hot с 2-литровым атмосферным двигателем и передним приводом и Cool - с 1,2-литровым турбированным мотором и интеллектуальным полным приводом.

У обновленного Toyota C-HR изменился дизайн. Автомобиль получил новый передний бампер, более широкую решетку радиатора и декоративную нижнюю накладку в цвет кузова.

Противотуманные фары теперь находятся выше и ближе к боковым границам автомобиля. Задние фонари получили новую форму, кроме того, теперь их соединяет цельная накладка. Автомобиль полностью оснащен светодиодной оптикой.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В цветовую гамму добавили "оранжевый металлик": теперь доступно восемь вариантов окраски. В качестве опции предлагается двухцветное серебристо-черное исполнение для 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков.

Купе-кроссовер стал первой моделью Toyota в России, на которую устанавливается мультимедийная система с поддержкой функций Apple CarPlay и Android Auto. Управлять приложениями можно с помощью сенсорных кнопок, а также кнопок на руле.

Автомобиль оснастили премиальной аудиосистемой JBL с 9-ю динамиками, усилителем нового поколения и технологией повышения качества звука Clari-Fi.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Стоимость обновленного Toyota C-HR в комплектации Hot начинается от 1 828 000 рублей (предыдущая версия стоила от 1 656 000 рублей). Комплектация Cool доступна по цене от 2 168 000 рублей - столько же, сколько и до обновления.

Недавно Toyota официально представила самый мощный кроссовер. Кроме того, компания выпустила дорожный бизнес-джет.