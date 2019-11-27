Таможенники Сочи передали в местный музей культурные раритеты

Сегодня сочинские таможенники передали в Музей истории города-курорта летопись, книги, монеты, штык-нож середины XVIII-XX веков.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Сочинской таможни, всего было передано девять предметов, из которых шесть - печатные издания: "Летопись Винницкого капуцинского кляштора", "Поль Верлен. Собрание стихов", "Царственный мистик", "Стихотворения А. В. Кольцова", "Векфильдский священник", "Владимир Волгин. Роман в стихах Н. А. Панова", датированные 1846-1912 годами.

Кроме книг, таможенники передали музейным сотрудникам штык-нож "VZ23 Long" образца 1923 года к винтовкам и карабинам системы "CzeshMauserVZ24", относящийся к антикварному холодному оружию, а также две монеты - номиналом "2 копейки" 1913 года и "5 копеек", выпущенная в 1775 году. Общая стоимость передаваемых предметов превысила 50 тысяч рублей.

Все предметы были изъяты в прошлом году при досмотре багажа на Сочинской таможне. Например, книги пытался незаконно провезти через российско-абхазскую границу гражданин Абхазии в багажнике своего автомобиля, монеты изъяли у пассажиров в аэропорту Сочи, одну из которых обнаружили в багаже у гражданина Израиля, прилетевшего рейсом "Тель-Авив - Сочи".

По этим фактам возбудили дела об административном правонарушении. На основании решения суда эти предметы обратили в федеральную собственность.

- Мы рады, что эти культурные ценности обретут новую жизнь, станут доступными для всех желающих, и займут достойное место в музейном фонде города, - отметил первый заместитель начальника Сочинской таможни Андрей Онипко.