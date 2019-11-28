Собянин: Стоимость парковки в Москве не повысят, но могут регулировать

Столичные власти не будут повышать цены на парковку в городе, но при этом не отказываются от возможности регулировать стоимость стоянки в отдельных зонах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости.

По словам градоначальника, регулировать цены московские власти будут на переполненных парковках. Задача - освободить стоянки хотя бы на 20%, чтобы у водителей всегда была возможность припарковаться. Если же автомобилист не находит место для своей машины, то вынужден кружить по городу дальше, что создает некомфортную ситуацию.

Собянин также отметил, что собранные от платных парковок средства направляются в районы для проведения благоустройства. При этом сами по себе платные парковки выступают регулятором трафика и звеном в выборе между общественным и личным транспортом.