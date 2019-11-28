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28.11.2019 14:59
Рубрика: Дороги

Собянин: Стоимость парковки в Москве не повысят, но могут регулировать

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Столичные власти не будут повышать цены на парковку в городе, но при этом не отказываются от возможности регулировать стоимость стоянки в отдельных зонах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По словам градоначальника, регулировать цены московские власти будут на переполненных парковках. Задача - освободить стоянки хотя бы на 20%, чтобы у водителей всегда была возможность припарковаться. Если же автомобилист не находит место для своей машины, то вынужден кружить по городу дальше, что создает некомфортную ситуацию.

Собянин также отметил, что собранные от платных парковок средства направляются в районы для проведения благоустройства. При этом сами по себе платные парковки выступают регулятором трафика и звеном в выборе между общественным и личным транспортом.