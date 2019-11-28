Власти Сахалинской области официально заявили о том, что островной регион с 1 января 2019 года перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Возникает вопрос: как такое возможно, если новая система пока не создана? В мире не существует примеров "образцово-показательного" обращения с ТКО. Несмотря на значительные технологические достижения полигонное размещение остается актуальным. Так, в США, где ежегодно образуется около 250 миллионов тонн отходов (в пять раз больше, чем в России), более половины из них отвозят на полигоны. Почти та же картина в Великобритании.

Следовательно, в наземном размещении твердых коммунальных отходов есть оправданный смысл, соответствующий общечеловеческим ориентирам и национальным интересам.

Проблема ТКО - мировая и в то же время индивидуальная для каждой страны. В России, в том числе в Сахалинской области, она заключается в том, что отходы размещаются в основном на нелегальных свалках, где десятилетиями не соблюдают санитарное и природоохранное законодательства.

Сфера обращения с ТКО в России до 2019 года являлась криминализованным, с огромными сверхдоходами, бизнесом по захоронению мусора на нелегальных свалках. Цивилизовать ее мерами государственного регулирования за три, пять и даже десять лет вряд ли получится.

В Сахалинской области есть только один полигон ТКО, соответствующий требованиям законодательства. Он построен в селе Смирных в 2006 году на средства проекта "Сахалин-2". Остальные объекты размещения мусора - незарегистрированные свалки, которым по 40 и более лет.

2008 году в регионе принята целевая программа "Отходы производства и потребления Сахалинской области". В 2013 году она вошла в состав областной госпрограммы по охране окружающей среды. За более чем десятилетнее существование документа в него только вносили поправки, но в соответствии с ним практически ничего не создано.

В ноябре 2018 года региональное правительство области представило в областной думе программу, предусматривающую появление на территории субъекта к 2022 году десятков объектов обращения с ТКО. На их строительство потребуются миллиарды бюджетных средств, но есть ли для этого основания?

На Курилах, например, правительство планирует построить четыре мусороперерабатывающих мини-завода. Ежесуточного объема ТКО в курильских районах будет хватать как максимум на четыре часа их работы на минимальной мощности. Неужели здесь необходимы эти дорогие и бессмысленные "игрушки"?

Попытки за три-пять лет перескочить с нелегальных свалок в "мусорную цивилизацию" схожи с желанием сразу после рождения стать взрослым

В области нет актуализированной территориальной схемы по обращению с отходами, соответственно, нет утвержденных инвестиционных программ, на основании которых строятся объекты обращения с ТКО.

Более того, и это главное, у островных властей нет объективной информации о ежегодных объемах образования ТКО. Правительство планирует перерабатывать 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, при этом в официальных документах указываются объемы 262, 225, 259, 250, 124, 104 тысячи тонн.

Собирать раздельно и перерабатывать 104 тысячи или 200 тысяч тонн, то есть объем вдвое больший, - это совершенно разные вещи.

Планируя за несколько лет создать мусорную индустрию, руководство области в то же время никак не может обеспечить завершение строительства единственного и простого инженерного объекта - полигона ТКО для Южно-Сахалинска. А ведь его предполагалось сдать еще в конце 2013 года.

Создание за несколько лет в отдельно взятом, да еще островном, регионе целой промышленной отрасли, когда необходимость этого совершенно не обоснована, представляется нереальной идеей.

При разработке новых проектов и программ в сфере обращения с ТКО с учетом негативного опыта прошлых лет нужно исключить пафос, популизм, некомпетентность, безответственность и "забалтывание" темы.

Не следует также демонизировать проблемы региона, связанные с твердыми коммунальными отходами. Сахалин и Курилы - не Московская область, а островные свалки нельзя ставить в один ряд с полигоном в Кучине, где ежегодно размещается порядка 600 тысяч тонн ТКО из Москвы и Подмосковья и где за пятьдесят с лишним лет скопилось порядка 50 миллионов тонн мусора.

Островные свалки занимают всего 0,004 процента территории региона. Для сравнения: мусорное ведро, которое можно назвать мини-полигоном ТКО, в квартире площадью 45 квадратных метров занимает примерно 0,35 процента площади, то есть в 87 раз большую долю по сравнению с той, что занимают свалки на территории области. Но никому и в голову никогда не придет, что это ведро представляет какую-то угрозу. А при внедрении раздельного сбора на наших кухнях должно стоять как минимум три ведра.

Наземное размещение ТКО в России, как во всем мире, существовало, существует и будет существовать.

Только оборудованных по закону полигонов, являющихся простейшими и эффективными объектами, в России не было и нет.

Поэтому, полагаю, нам сначала надо научиться проектировать, строить и эксплуатировать полигоны, которые, не оказывая негативного воздействия на окружающую среду, будут прекрасно служить десятки лет.

Попытки же с нелегальных свалок за три-пять лет перескочить в "мусорную цивилизацию" схожи с анекдотическим желанием сразу после рождения, минуя детство, стать взрослым.