В Приморье заложили краболов и сдали рыбодобывающий завод

Группа компаний "Доброфлот" завершила строительство рыбоперерабатывающего завода в ТОР "Большой Камень". Сейчас там идут пусконаладочные работы. На тестовом запуске побывал корреспондент "РГ".

Комплекс состоит из нескольких зданий и сооружений: само предприятие с технологическими линиями, склады, холодильники, очистные, причальная стенка, где будут швартоваться суда с сырцом, предназначенным для дальнейшей переработки. Когда завод заработает на полную мощность, он станет выдавать от 110 тысяч тонн готовой продукции в сутки. Трудиться здесь будут около 1,2 тысячи человек, поступления в бюджеты всех уровней составят 200 миллионов рублей. Это самое крупное предприятие подобного профиля в Приморье: общая сумма вложений в его создание достигла 1,7 миллиарда рублей.

Проект реализован в рамках государственной программы "Квоты в обмен на инвестиции".

По ней, напомнил управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов, предприятие должно заняться производством филе минтая.

- Заходя в проект, мы понимали, что инвестиции исключительно в монопродукцию - ошибка. Разовый выход на рынок всех заводов, построенных в рамках инвестиционных квот, выпускающих филе минтая, приведет к перепроизводству. Такие предприятия неизбежно обречены на простои и, как следствие, банкротство. Понимали это не только мы: другие предприятия, строящиеся по этой программе, за редким исключением, выполняя инвестиционные обязательства, также делают упор на переработку и других объектов, и выпуск другой продукции. В традиционно рыбных регионах - Камчатке и Сахалине - это проще реализовать из-за доступа к сырью. Сложнее была задача в Приморье, куда сырье приходит в виде полуфабриката - блочной замороженной рыбы, и нам нужно конкурировать за ее покупку с иностранцами, которые берут это промежуточное сырье для глубокой переработки, - пояснил он.

Сейчас "Доброфлот" активно занимается подбором персонала. На работу устраиваются не только местные жители, но и приезжие из других регионов. Например, Алексей Нехорошев, который в тот день занимался укладкой минтая в специальные боксы, рассказал, что при­ехал из Хабаровского края.

- Устроили и работа, и зарплата, - объяснил он свое решение.

В общей сложности на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов и 39 промысловых судов

Компания планирует развивать традиционное для себя производство консервов, которые отправятся на экспорт, пресервов и соленой рыбы. Отходы пойдут на рыбную муку и рыбий жир. По словам Ефремова, реализация этих проектов должна окупить строительство.

Завод уже принят специальной комиссией, и теперь пришло время государства выполнять свои обязательства: Росрыболовство должно выделить предприятию квоты на вылов 11 тысяч тонн минтая и двух тысяч тонн сельди на 15 лет. Пока они официально не закреплены, разрешительный документ ждут в конце декабря. Однако, как сказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, решение о выделении квот заводу уже принято. Правда, сам механизм, и о об этом также заявил полпред, "не совсем прозрачен". По его словам, эти неясности обсудят на совещании с представителями Росрыболовства.

В общей сложности на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов и 39 судов. Первое заложили во Владивостоке на предприятии АО "Восточная верфь". Возможно, вскоре рыбаки, заказывающие суда на дальневосточных предприятиях, смогут рассчитывать на дополнительные преференции: по поручению президента правительство разрабатывает механизм предоставления субсидии до 20 процентов стоимости судна.

По словам генерального директора "Восточной верфи" Олега Сиденко, краболов построят для одного из ведущих хабаровских рыбохозяйственных предприятий - ООО "Дальневосточное побережье". С этой компанией заключен контракт на строительство семи рыбопромысловых судов: двух для добычи и транспортировки краба в живом виде, двух для его добычи и переработки и трех ярусоловов для промысла трески.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня большая часть верфей никогда не сооружала краболовы. Более того, гражданское судостроение на Дальнем Востоке за последние десятилетия почти умерло. Естественно, что у заказчиков есть сомнения: смогут ли верфи строить суда в оговоренные сроки, необходимого качества и по конкурентным ценам.

- Судостроительная компания обладает всеми необходимыми цехами для выполнения полного цикла работ по постройке кораблей и судов, - подчеркнул Олег Сиденко. - Мы открываем новую веху гражданского судостроения. Думаю, что с этой задачей справимся.

Готовы браться за работу и другие предприятия в Приморском и Хабаровском краях, где заявляют, что имеют требующиеся площадки, специалистов и оборудование.