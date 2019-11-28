В Алтайском крае водители около трех тысяч автобусов перевозят пассажиров без лицензий. По оценкам экспертов, только на междугородних и межрегиональных маршрутах нелегальные перевозчики зарабатывают в год полмиллиарда рублей. А объем услуг неофициальных такси специалисты даже не берутся считать. Что же мешает "обелить" серый рынок такси и автобусных перевозок?

По мнению начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю Владислава Перцева, привлечь к ответственности таксистов-нелегалов сегодня достаточно сложно из-за пробелов в законодательстве.

- Сейчас распространены службы такси, у которых нет ни машин, ни водителей, ни материально-технической базы, - отметил глава регионального ведомства. - Они принимают и распределяют заказы с помощью интернета. При этом диспетчеры зачастую находятся в других регионах. Такие фирмы не контролируют ни техническое состояние автомобилей, ни состояние здоровья водителей, ни наличие у них лицензии и даже водительских прав.

В этом году сотрудники ГИБДД выявили 142 автомобиля, на которых незаконно были установлены опознавательные знаки "такси" и 21 водителя, нелегально занимающегося предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров. Но наказать удалось далеко не всех.

- Чтобы привлечь водителя к административной ответственности, нужно доказать неоднократность нарушений и получение прибыли, - поясняет Владислав Перцев. - А грозит ему только штраф от пятисот до двух тысяч рублей. При этом мы не имеем права проводить контрольную закупку, то есть подсаживать пассажиров, чтобы доказать факт нелегальной деятельности. Поэтому необходимо внести изменения в законодательство и предусмотреть ответственность для диспетчерских служб за сотрудничество с такими водителями. Но соответствующий законопроект об агрегаторах такси, к сожалению, не был принят.

Не лучше обстоят дела и с нелегальными автобусными перевозками. По данным Южно-Сибирского межрегионального управления Госавтонадзора, в Алтайском крае лицензии выданы на 4 428 автобусов. А всего в регионе зарегистрировано около семи тысяч транспортных средств, способных перевозить более восьми пассажиров. "Получается, что почти три тысячи автобусов у нас либо используют, либо нет. Мы можем только предполагать, что десятки тысяч людей перевозят нелицензированным транспортом", - подчеркивает министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

По словам замначальника Южно-Сибирского межрегионального управления Госавтонадзора Станислава Ильина, за десять месяцев 2019 года в Алтайском крае удалось выявить 22 случая перевозки пассажиров автобусами без лицензии, восемь нарушителей привлечены к административной ответственности. Так, в июле был задержан водитель, перевозивший пассажиров из Камня-на-Оби в Барнаул не только без лицензии, но и без водительских прав и документов на автобус.

- Проблема в том, что наши специалисты не имеют полномочий проводить оперативные мероприятия, контрольные закупки, - вслед за Владиславом Перцевым сетует Станислав Ильин. - Сложно собрать доказательства, что человек зарабатывает незаконной перевозкой пассажиров. Некоторые перевозчики получили лицензии на работу "под заказ", но выполняют регулярные рейсы, и это нарушение трудно доказать.

Водители ведомственных автобусов зачастую тоже возят пассажиров без лицензий. В качестве примера Станислав Ильин привел недавнюю трагедию на трассе А-322, когда в столк-новении минивэна и микроавтобуса погибло восемь человек, включая ребенка, и еще восемь получило травмы. После проверки выяснилось, что на автобус, принадлежащий муниципальному учреждению культуры Алейского района, не было лицензии. Автобус не прошел должное техническое обслуживание, а водитель - предрейсовый медосмотр.

- Плохо и то, что от деятельности нелегалов страдают честные перевозчики, - подчеркивает руководитель некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов. - Нам сложно конкурировать с "теневиками", которые не платят налоги, не тратят средства на повышение безопасности перевозок, обновление автопарка и повышение заработной платы водителям.

По словам Николая Орлова, сегодня в Алтайском крае действуют 52 межрегиональных и 214 межмуниципальных автобусных маршрутов. На них работают 117 автокомпаний, которые за девять месяцев 2019 года перевезли более трех миллионов пассажиров. "На этих же маршрутах работают и нелегалы. На их долю приходится примерно тридцать-сорок процентов перевозок - это более миллиона пассажиров за те же девять месяцев. Если исходить из расчета средней стоимости поездки примерно в 450 рублей, то потери официальных перевозчиков от работы нелегалов можно оценить в полмиллиарда рублей. Десятки миллионов рублей налогов теряют и бюджеты всех уровней. Поэтому нужно более активно бороться с незаконным бизнесом в этой сфере", - отметил Николай Орлов.

Прямая речь

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края:

- Конечно, нелегальные пассажирские перевозки - это теневая экономика, миллионы рублей, не поступающих в бюджеты и на развитие транспортного сообщения. Но самое главное - это безопасность людей. Такие поездки, как правило, не застрахованы, неизвестно техническое состояние автобуса и состояние здоровья водителя. Получается, что ради сиюминутной выгоды - чуть дешевле стоимость, быстрее или удобнее доставка - люди оказываются абсолютно незащищенными в случае дорожно-транспортного происшествия. Нормативная база, позволяющая навести порядок на рынке автоперевозок, сегодня только разрабатывается на федеральном уровне. Поэтому нам надо на местах принимать меры, чтобы пресекать деятельность нелегальных перевозчиков.