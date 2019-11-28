В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР

28 ноября в 16:59 по местному времени (10:59 мск) Северная Корея из провинции Южная Хванген, что северо-востоке страны, произвела в сторону Восточного (Японского) моря запуск двух ракетных систем. Скорее всего, это были реактивные системы залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра. Об этом говорится в уточненном заявлении, разосланном в СМИ от имени Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК).

Отмечается также, что южнокорейские военные ведут наблюдение за действиями КНДР, не исключая возможности новых стартов.

Напомним, что эти запуски стали уже 13-ми по счету со стороны Северной Кореи в текущем году. В предыдущий раз КНДР произвела запуск 31 октября, испытав также РСЗО сверхкрупного калибра. 2 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету подводного базирования, которую зарубежные специалисты назвали "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда-3"). По мнению экспертов, это была ракета средней дальности с радиусом действия до 2000 км.