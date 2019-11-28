В Lifan рассказали, кто и как спасет компанию от исчезновения

Российский офис Lifan прокомментировал неприятную ситуацию вокруг бренда. Ему якобы грозит банкротство и, по сути, исчезновение с авторынка.

Напомним, по информации "РГ", Lifan уже продал один из своих заводов в китайском Чунцине и остановил второй. Объемы реализации автомобилей стремительно приближаются к нулю - как в Поднебесной, так и в России. Отсюда, естественно, появляется тревога за судьбу представительства в нашей стране.

Между тем в московском офисе Lifan появившуюся информацию о финансовом положении компании назвали недостоверной.

- Lifan Industry Group продолжает разработки и производство автомобилей. Правительство [Чунцина] намерено дополнительно поддержать компанию, о чем заявили г-н Цзинь Лицзя, член партийного комитета Бюро регулирования банковского и страхового бизнеса, и г-н Суй Цзюнь, вице-президент Bank of Chongqing. По словам Цзинь Лицзя кредиторы согласны с тем, что Lifan - предприятие, которому необходимо и можно помочь. В свою очередь Bank of Chongqing разработал план для стабилизации ситуации, и компания приступила к его реализации, - говорится в сообщении компании, поступившем в "РГ".

Представители бренда подчеркнули, что в Lifan не продавали один из заводов, а передали участок под ним в пользу государства, а также реализовали часть недвижимости. Эти операции принесли свыше 10 млрд юаней (около 100 млрд рублей), которые планируется направить на "усиление сегмента производства автомобилей".

При этом в компании признали, что основными направлениями бизнеса для Lifan Industry являются производства двигателей, мотоциклетной и силовой техники. Они и приносят основной доход. Так, в 2018 году продажа мотоциклов принесла более 180 млн юаней валовой прибыли. Но "несмотря на остановку одного из заводов по производству автомобилей, в силу передачи земельного участка в пользу государства, компания готова продолжить производство на других производственных площадках".

Примечательно, что экспорт машин в Lifan Industry называют традиционным приоритетом. Действительно, компания на протяжении многих лет развивала глобальную сеть производства и продаж. Часть предприятий также испытывает проблемы. Но есть и позитивные новости. В Уругвае возобновляется производство автомобилей - совместно с Brilliance.

При этом "Россия остается приоритетным рынком для Lifan Industry", а "знание бренда, доверие к марке среди покупателей, широкая дилерская сеть и качество сервиса - это фундамент, который позволит компании вернуть свои позиции", уверены в российском офисе.

Там в очередной раз пообещали, что возобновят продажи Lifan X70 в России. Теперь контрольным сроком является конце декабря. Позже рестарт произойдет и с моделью Myway. Для импорта 7-местных кроссоверов из Китая тоже планируется получить ОТТС.

- Поддержка официальных дилеров бренда продолжается в полном объеме в рамках компенсаций и бонусных программ, - подчеркнули в Lifan.

Напомним, по итогам 10 месяцев 2019 года продажи автомобилей компании упали на 71%. Тем не менее в линейке бренда формально сохраняются 6 моделей - кроссоверы X60, X70 и Myway, приподнятый хэтчбек X50 и седаны Solano и Murman.