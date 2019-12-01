Татьяна Голикова взяла под контроль ситуацию с ДТП в Забайкалье

Ситуация с ДТП в Забайкалье, в результате которого погибли 19 человек, находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера. Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска в Забайкальском крае. По уточненной информации Минздрава, погибли 19 человек, в том числе два ребенка. В медицинских организациях находится 19 человек, из них восемь в тяжелом состоянии, семь - средней тяжести.

Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и близким погибших.

Как уточнили "РГ" в Минздраве, шестеро пострадавших эвакуированы в краевую клиническую больницу Читы. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии остаются в Шилкинской и Нерчинской больницах. Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов совместно со специалистами НМИЦ им. Бурденко и ВЦМК "Защита" провел телемедицинские консультации тяжелых пациентов, даны рекомендации. Тяжелые пострадавшие нетранспортабельны. Принято решение о дополнительной телемедицинскои консультации, запланированной на 10 часов утра в понедельник.

Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим остается под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.