Великобритания разрешила испанскому суду допросить Ассанжа

Великобритания дала разрешение на допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа испанским судом, в котором рассматривается дело о слежке за киберактивистом. Как пишет El Pais, судья Национального суда Хосе де ла Мата задаст ему свои вопросы 20 декабря посредством видеоконференции.

По данным испанского издания, запрос был передан британской стороне еще в сентябре, однако в Лондоне затягивали с ответом, ставя под сомнение компетентность испанских коллег в вопросе расследования дела, касающегося Великобритании. Многие европейские СМИ расценили это как препятствование процессу, которое может помешать экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где тому грозит длительный срок за публикацию секретных документов о военных операциях в Ираке и Афганистане. И вот теперь Мадрид получил долгожданное разрешение.

Данное дело было открыто после жалобы адвокатов Ассанжа, заявивших, что за их клиентом велась круглосуточная слежка, пока тот скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. В СМИ попали документы компании UC Global, занимавшейся обеспечением безопасности дипмиссии с 2012 по 2017 год. Они подтвердили озвученные подозрения, и за дело взялся судья Хосе де ла Мата.

Владелец компании Давид Моралес был задержан в сентябре. В настоящее время он освобожден из-под ареста, однако у него изъяли паспорт, заморозили счета, а также обязали являться в суд каждые 15 дней. Во время обысков в штаб-квартире охранной фирмы в городе Херес-де-ла-Фронтера были изъяты документы и жесткие диски, сейчас их изучает суд.

Между тем в СМИ попали документы, согласно которым Моралес работал не только на правительство Эквадора, но и на американские спецслужбы. Он неоднократно бывал в США, в частности в городе Александрия, откуда был направлен запрос на экстрадицию Ассанжа, останавливался в отелях одного миллиардера, на которого работает один из бывших глав ЦРУ. О работе на США Моралес признавался и разговорах со своими сотрудниками.

Ассанж скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест активиста изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне в связи с многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Слушания по запросу США о его экстрадиции пройдут после 24 февраля 2020 года.

Примечательно, что возобновленное в Швеции дело против основателя WikiLeaks было прекращено за недостаточностью доказательств. "В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", - отметила прокурор Ева-Мари Персон.

Между тем группа врачей из разных стран призвала оказать срочную медицинскую помощь Асанжу, чтобы не дать ему умереть в тюрьме. "У нас есть серьезные опасения по поводу физической способности Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года. По нашему мнению, он нуждается в срочной экспертной медицинской оценке как его физического, так и психического состояния здоровья", - считают медики.

"Ситуация требует срочной реакции. Мы не можем терять ни минуты" - говорится в письме, адресованном главе британского МВД Прити Пател, которое подписали врачи из Великобритании, ряда стран Европы, Австралии и Шри-Ланки.