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01.12.2019 17:24
Рубрика: В мире

Великобритания разрешила испанскому суду допросить Ассанжа

Текст: Юрий Когалов

Великобритания дала разрешение на допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа испанским судом, в котором рассматривается дело о слежке за киберактивистом. Как пишет El Pais, судья Национального суда Хосе де ла Мата задаст ему свои вопросы 20 декабря посредством видеоконференции.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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По данным испанского издания, запрос был передан британской стороне еще в сентябре, однако в Лондоне затягивали с ответом, ставя под сомнение компетентность испанских коллег в вопросе расследования дела, касающегося Великобритании. Многие европейские СМИ расценили это как препятствование процессу, которое может помешать экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где тому грозит длительный срок за публикацию секретных документов о военных операциях в Ираке и Афганистане. И вот теперь Мадрид получил долгожданное разрешение.

Данное дело было открыто после жалобы адвокатов Ассанжа, заявивших, что за их клиентом велась круглосуточная слежка, пока тот скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. В СМИ попали документы компании UC Global, занимавшейся обеспечением безопасности дипмиссии с 2012 по 2017 год. Они подтвердили озвученные подозрения, и за дело взялся судья Хосе де ла Мата.

Владелец компании Давид Моралес был задержан в сентябре. В настоящее время он освобожден из-под ареста, однако у него изъяли паспорт, заморозили счета, а также обязали являться в суд каждые 15 дней. Во время обысков в штаб-квартире охранной фирмы в городе Херес-де-ла-Фронтера были изъяты документы и жесткие диски, сейчас их изучает суд.

Между тем в СМИ попали документы, согласно которым Моралес работал не только на правительство Эквадора, но и на американские спецслужбы. Он неоднократно бывал в США, в частности в городе Александрия, откуда был направлен запрос на экстрадицию Ассанжа, останавливался в отелях одного миллиардера, на которого работает один из бывших глав ЦРУ. О работе на США Моралес признавался и разговорах со своими сотрудниками.

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Ассанж скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест активиста изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне в связи с многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Слушания по запросу США о его экстрадиции пройдут после 24 февраля 2020 года.

Примечательно, что возобновленное в Швеции дело против основателя WikiLeaks было прекращено за недостаточностью доказательств. "В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", - отметила прокурор Ева-Мари Персон.

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Между тем группа врачей из разных стран призвала оказать срочную медицинскую помощь Асанжу, чтобы не дать ему умереть в тюрьме. "У нас есть серьезные опасения по поводу физической способности Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года. По нашему мнению, он нуждается в срочной экспертной медицинской оценке как его физического, так и психического состояния здоровья", - считают медики.

"Ситуация требует срочной реакции. Мы не можем терять ни минуты" - говорится в письме, адресованном главе британского МВД Прити Пател, которое подписали врачи из Великобритании, ряда стран Европы, Австралии и Шри-Ланки.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Испания Джулиан Ассанж: история борьбы
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