В Испании задержали главу охранной компании, следившей за Ассанжем

Власти Испании задержали главу охранной фирмы UC Global, занимавшейся обеспечением безопасности посольства Эквадора в Лондоне с 2012 по 2017 гг. и следившей за скрывавшимся там основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.

Как пишет El Pais, полиция пришла к Давиду Моралесу еще в середине сентября, однако до сегодняшнего дня это хранилось в тайне. В настоящее время владелец компании освобожден из-под ареста, однако у него изъяли паспорт, заморозили счета, а также обязали его являться в суд каждые 15 дней.

Во время обысков в штаб-квартире охранной фирмы в городе Херес-де-ла-Фронтера были изъяты документы и жесткие диски, сейчас их изучает судья Хосе де Ла Мата. У самого Моралеса конфисковали два пистолета и 20 тысяч евро.

Его подозревают в организации слежки за Ассанжем, записи его разговоров с адвокатами и передаче этих данных американским спецслужбам.

Расследование в отношении Моралеса было начато в августе - через несколько недель после того, как в СМИ попали отчеты его компании, в которых говорилось о слежке за Ассанжем и его юристами, вырабатывавшими стратегию защиты. Эти документы подтвердили подозрения, что тайна встреч адвокатов с их клиентом была нарушена. В итоге защитники основателя Wikileaks подали жалобу на главу компании, обвинив его в преступлениях против неприкосновенности частной жизни и тайны общения адвоката с клиентом, незаконном сборе информации, взяточничестве и отмывании денег.

По данным El Pais, получившей доступ к тем самым документам, а также аудио- и видеозаписям, Ассанж находился под круглосуточным наблюдением, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Собиралась всевозможная информация на кибер-активиста, особое внимание уделялось его встречам с адвокатами и членами его команды, разрабатывавшими стратегию защиты, в том числе, варианты побега в другую страну. Впрочем, от подобного шага Ассанж отказался, посчитав, что это будет его поражением. На ежедневной основе сотрудники службы безопасности готовили отчеты обо всем, что происходило с "гостем". Интерес к Ассанжу был настолько огромен, что в определенный момент провели даже графологический тест (используется для определения характера по почерку), а также изучили ДНК ребенка одной из ближайших сподвижниц активиста, чтобы узнать, не является основатель WikiLeaks его отцом. Интересно, что Ассанж подозревал о слежке, использовал устройство для искажения голоса, проводил встречи в женском туалете, однако это не помешало записывать его разговоры.

Напомним, правозащитник скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест Ассанжа изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Слушания по запросу США о его экстрадиции пройдут после 24 февраля 2020 года.

По словам отца Ассанжа, в британской тюрьме активист подвергается пыткам, он истощен как морально, так и физически. "Он сильно похудел. Его мучают всеми возможными способами", - сообщил недавно журналистам обеспокоенный отец.