Медведев предложил перевезти пострадавших в ДТП в Забайкалье в Москву

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился при необходимости доставить в Москву на лечение пострадавших в ДТП в Забайкальском крае.

Трагедия с автобусом, следовавшим по маршруту Сретенск-Чита, стала предметом обсуждения на традиционном совещании главы правительства со своими заместителями. Днем 1 декабря автобус упал с моста на лед реки Куэнга, погибли 19 человек.

- Я посмотрел - у нас в отдельные дни количество людей, которые погибают на дорогах, доходит до 30-40 человек. Это даже не крупные аварии. Конечно, очень печальная статистика, - подчеркнул премьер.

Зампред правительства Татьяна Голикова в понедельник обсуждала состояние пострадавших с главой региона. "Все, что касается лекарств, медицинских изделий, запасов крови - у них имеется, они всем обеспечены", - заявила она. Для помощи забайкальским коллегам проводятся телемедицинские консультации специалистами столичных медицинских учреждений, в основном Центра нейрохирургии имени Бурденко.

Сейчас в больницах находится 21 человек, от 7 до 10 - в тяжелом состоянии. "Если будет необходимость через какое-то время, когда ситуация стабилизируется со здоровьем, госпитализировать их сюда, госпитализируем", - сказала Голикова. Пока же это невозможно из-за состояния людей.

- Если все-таки потребуется в той стадии, когда людей можно возить, тогда нужно будет это все сделать - перевезти в те клиники, которые будут необходимы для их выхаживания и выздоровления, - поручил премьер-министр, попросив докладывать о ситуации.