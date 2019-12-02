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02.12.2019 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отказал Голунову в удовлетворении его жалобы на следователя

Текст: Владимир Полетаев
Басманный районный суд Москвы отказался рассматривать жалобу журналиста Ивана Голунова якобы на бездействие Следственного комитета РФ по делу о наркотиках, по которому ранее он был обвиняемым.
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Таким образом суд оставил жалобу без удовлетворения, признав тем самым действия следователей правильными.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Мосгорсуд не восстановил на службе полицейского, уволенного после дела Голунова

Трижды переносилось заседание суда по жалобе Голунова по различным причинам, а последнее состоялось в здании Мосгорсуда. Все материалы этого дела находятся под грифом "секретно". Это стало известно 11 ноября.

Напомним, сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире задержанного, были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием. Эта ситуация вызвала общественный резонанс, на фоне которого уголовное преследование журналиста было прекращено за непричастностью к преступлению. С него сняли домашний арест. Против полицейских, возбудивших против него уголовное дело, началось расследование, которым занялись сотрудники СКР.

Голунов и его адвокат пожаловались в суд на следователя СК РФ "за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции". Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении журналиста.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки. Также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.

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