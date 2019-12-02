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02.12.2019 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК

Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о подброшенных ему наркотиках сотрудниками полиции, сообщает ТАСС.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В суде стало известно о засекречивании "дела Голунова"

По словам следователя и прокурора, расследование идет, ведется проверка в отношении полицейских, предположительно, подбросивших наркотики. "Знакомить с результатами проверки пока преждевременно", - заявила прокурор.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Но уже 11 июня по результатам комплексных экспертиз все обвинения с журналиста были сняты.

После этого были уволены со службы начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров и еще четверо сотрудников УВД по ЗАО.

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