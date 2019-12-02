Жители Забайкалья начали нести цветы и свечи в память о погибших в ДТП

Жители Забайкалья несут свечи и цветы к фонтану у железнодорожного вокзала в Чите в память о погибших в ДТП с 19 погибшими в Сретенском районе. Об этом в своем аккаунте Instagram сообщает правительство Забайкальского края.

Там же отмечается, что объявлен сбор средств для помощи пострадавшим в ДТП и приводтся реквизиты для перевода денег.

Напомним, что авария произошла вчера около 15:00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы. В больницы их доставляли санитарными рейсами. Продолжается опознание погибших. На данный момент родственники опознали 17 человек. Известно, что все они - жители Сретенского района.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.