Режиссер Игорь Копылов рассказал, как снимали военную драму "Ржев"

На экраны Союзного государства 5 декабря выходит военная драма "Ржев"

Это масштабная картина режиссера и сценариста Игоря Копылова основана на исторически достоверных событиях 1942-1943 годов и посвящена подвигу советских солдат под Ржевом. В основу сценария легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика, очевидца и участника событий, Вячеслава Кондратьева.

Впервые беспощадная правда о Ржеве рассказана языком современного кино.

Честность картины, ее динамика, мощное визуальное решение делает "Ржев" одной из самых важных и значимых картин о войне.

…1942 й год. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой.

Фильм был показан на Поклонной горе и во Ржеве, где проходили события. Как восприняли зрители?

Игорь Копылов, режиссер: Люди плакали. В зале были ветераны, дети войны. Для них было важно, что это их земля.

По итогам Ржевской битвы враг не смог отвлечь войска для отправки подкрепления в Сталинград. Но потери нашей армии под Ржевом были настолько велики, что долгие годы эти обстоятельства замалчивались. Пришло время без глянца и пафоса поговорить о той стороне войны, которая до сих пор была скрыта.

Время действия фильма ограничено всего одними сутками. Сколько времени он снимался?

Игорь Копылов: 40 дней. Снимать "Ржев" изначально планировали в селе Овсянниково, о котором идет речь в фильме. Но из-за проблем с пиротехническими работами, массовыми сценами боев, размещением массовки от этой идеи пришлось отказаться. Министерство обороны России предоставило для съемок Ржевский полигон около Петербурга.

Съемки шли в чистом поле. Старые деревенские дома выкупались в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях, их разбирали и перевозили на Ржевский полигон и снова собирали. Кинематографисты сами вкапывали столбы, завозили телеги, сено и утварь в дома, рыли окопы и строили блиндажи по восстановленным немецким чертежам.

В фильме отразилась вся правда о жизни и смерти солдат, не вернувшихся с кровавых полей.

Игорь Копылов: После жестоких боев под селом Овсянниково в живых осталась только треть роты.

Съемочная группа на своем опыте испытала, каково это - постоянно находиться в холоде. На ночных съемках температура воздуха не раз понижалась до минус 30 градусов. Актеров и массовку одевали в форму солдат того времени - кирзовые сапоги, неутепленное белье, - чтобы они находились в тех же условиях, что и бойцы в 42 году подо Ржевом.

Играть войну - это словно играть Евангилие.

Игорь Копылов: Это жесткое мужское кино, в котором нет места сантиментам. В нем нет ни одной женской роли. Мы взялись за такую тяжелую тему, потому что хотели показать настоящую правду.

Мы позволили себе роскошь репетировать. У нас было творческое счастье - прожить 40 съемочных дней так, как эти люди жили 4 года. Лютый мороз, пар изо рта, обмороженные руки. Генератор не работал, а люди работали.

В конце фильма бойцы уходят в бой как святые герои.

Игорь Копылов: Да.

На Ржевском полигоне при участии Союзного государства строится мемориал советскому солдату, который будет открыт к 75-летию Великой Победы.

Игорь Копылов: Памятник замечательный. Он пронзительный, а наш фильм словно иллюстрация к нему.

На какую аудиторию рассчитан?

Игорь Копылов: Мы верим, что фильм посмотрит молодежь. И пусть картина (снята без господдержки) не принесет денег, но пусть она будет.

Будет ли прокат у фильма за границей?

Игорь Копылов: Фильм купили в США, Англии, Канаде, Корее, Польше. Там он выйдет с дубляжом.