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04.12.2019 14:00
Рубрика: Дороги

Блогеры решили проблему безаварийной езды по гололеду

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Пока весь мир до хрипоты спорит о технических характеристиках и дизайне нового пикапа Tesla, отечественная инженерная мысль тоже не стоит на месте, а продолжает работать, готовя настоящую революцию. С учетом официально наступившей зимы, а кое-где и настоящих морозов со снегопадами, наши старые знакомые из "Гаража 54" разработали технологию, которая порадует всех любителей быстрой езды по гололеду.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Устройство получилось, на первый взгляд, не очень эстетичное: металлический бак с песком на крыше машины, из него - два рукава, которые заканчиваются буквально под колесами дроссельными заслонками. Открывание/закрывание заслонок и, соответственно высыпание песка на землю, регулируется протянутой в салон веревочкой, которую нужно просто потянуть, как в сказке про Красную Шапочку. Как тебе такое, Илон Маск?

Тестовый заезд выявил некоторые недостатки ноу-хау: водителю, внимательно следящему за дорогой, необходим штурман на переднем пассажирском сидении. Вернее, оператор дроссельных заслонок, который будет регулировать подсыпание песка под колеса. В остальном вышло вполне жизнеспособно, недорого и внешне оригинально, в стиле франшизы о Безумном Максе.

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