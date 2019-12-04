Бундестаг осудил позицию Украины по "Северному потоку-2"

Председатель парламентской комиссии по экономике и энергетики Германии Клаус Эрнст отметил, что политика Украины по "Северному потоку-2" и ее поддержка действий США, препятствующих его строительству, неприемлема. По его словам, Евросоюз может лишить Украину политической и финансовой поддержки, если Киев продолжит выступать за введение американских санкций против газопровода.

Эрнст добавил, что американцев не должно касаться то, как Германия формирует свою энергетическую политику, передает РИА Новости. Он также отметил, что санкции в данной ситуации совершенно недопустимы, и в случае их введения необходимо задуматься о контрмерах. По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.

Ранее депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство защитить компании ЕС, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2", от американских санкций. По их словам, "Северный поток - 2" является "незаменимым элементом энергоснабжения в Германии", а его реализация служит интересам не только ФРГ, но и всей Европы.

В Киеве очень рассчитывают, что в отношении европейских компаний - участниц сделки начнут действовать санкции США, которые могут помочь не допустить запуска трубы по дну Балтики. Вашингтон в самом деле прикладывает большие дипломатические усилия для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2". Американская сторона сейчас проводит ряд контактов на высоком уровне по этому вопросу, а в самом Вашингтоне обсуждаются варианты возможных действий в отношении газопровода.

"Северный поток - 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.