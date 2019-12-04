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Рубрика: В мире

Бундестаг осудил позицию Украины по "Северному потоку-2"

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Председатель парламентской комиссии по экономике и энергетики Германии Клаус Эрнст отметил, что политика Украины по "Северному потоку-2" и ее поддержка действий США, препятствующих его строительству, неприемлема. По его словам, Евросоюз может лишить Украину политической и финансовой поддержки, если Киев продолжит выступать за введение американских санкций против газопровода.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Bild: США готовят "санкционный трюк" против участников "Северного потока-2"

Эрнст добавил, что американцев не должно касаться то, как Германия формирует свою энергетическую политику, передает РИА Новости. Он также отметил, что санкции в данной ситуации совершенно недопустимы, и в случае их введения необходимо задуматься о контрмерах. По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.

Ранее депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство защитить компании ЕС, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2", от американских санкций. По их словам, "Северный поток - 2" является "незаменимым элементом энергоснабжения в Германии", а его реализация служит интересам не только ФРГ, но и всей Европы.

В Киеве очень рассчитывают, что в отношении европейских компаний - участниц сделки начнут действовать санкции США, которые могут помочь не допустить запуска трубы по дну Балтики. Вашингтон в самом деле прикладывает большие дипломатические усилия для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2". Американская сторона сейчас проводит ряд контактов на высоком уровне по этому вопросу, а в самом Вашингтоне обсуждаются варианты возможных действий в отношении газопровода.

"Северный поток - 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции Отношения России и Украины
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