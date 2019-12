Эксперты назвали сериалы, претендендующие на "Золотой глобус"

Два мини-сериала, выпущенные телеканалом HBO в этом году, - "Екатерина Великая" режиссера Филипа Мартина и "Чернобыль" Йохана Ренка - могут претендовать на одну из самых престижных американских премий в области кинематографа "Золотой глобус".

Эксперты Майкл Шнайдер и Даниэлла Тарчиано уверены, что сериалы могут посоревноваться за победу в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Своим мнением они поделились в еженедельном видео обзоре журнала Variety.

Премьера сериала "Екатерина Великая", в котором главные роли исполнили непревзойденная Хелен Миррен, уже в четвертый раз сыгравшая венценосную особу, и Джейсон Кларк (князь Григорий Потемкин), состоялась 3 октября 2019 года. Даниэлла Тарчиано заметила, что этот сериал - "не просто талантливая работа, это еще и великолепные костюмы, это съемки, это целый мир, повествующий о России той эпохи".

А мини-сериал "Чернобыль", рассказывающий историю аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, удостоился положительной оценки Шнайдера. Эксперт назвал работу "феноменальной". Сериал, в котором сыграли Стеллан Скарсгард (Борис Щербина), Джаред Харрис (Валерий Легасов) и Эмили Уотсон (Ульяна Хомюк), поразил зрителей достоверностью. Не обошлось и без некоторых преувеличений, на которые осознанно пошли режиссер Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мазин.

Среди других возможных претендентов на награду - работа Винса Гиллигана "El Camino: во все тяжкие" - полноценное продолжение сериала "Во все тяжкие", а точнее - истории одного из главных героев Джесси Пинкмана (Аарон Пол), и сериал "Когда они нас увидят" (When They See Us, 2019) режиссера Авы ДюВерней. К слову, последний накануне получил премию Gotham Independent Film Awards как "Лучший новый сериал".

Справка "РГ"

Официально номинантов на "Золотой глобус" назовут 9 декабря, а церемония вручения наград состоится 5 января будущего года в отеле "Беверли-Хилтон" в Калифорнии. Премия пройдет в 77-й раз. Уже известно, что почетной премии имени Сесиля Де Милля за достижения в области кинематографа удостоится Том Хэнкс, в чьей копилке уже 8 "Золотых глобусов". А премию имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения вручат актрисе и телеведущей Эллен Дедженерес.