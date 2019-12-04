СК опубликовал видео с места перестрелки в Перми

СК РФ обнародовал видео осмотра места происшествия в Перми. Утром в Орджоникидзевском районе прозвучали выстрелы. Силовики задержали открывшего стрельбу преступника.

На видеосъемке видны следы от пуль на машине служебной машины Росгвардии. В ней находился наряд группы задержания. Водитель был ранен из ружья, сейчас он находится в больнице.

В результате стрельбы погибла женщина. Еще трое, включая нападавшего, получили огнестрельные травмы.

В отношении стрелявшего проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. На месте происшествия работает следственная группа с участием наиболее опытных сотрудниками отдела криминалистики. Проводятся осмотры мест происшествий, в том числе в квартире подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.