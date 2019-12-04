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04.12.2019 17:11
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге пройдет форум "Труд и занятость"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге в Ленэкспо 10 декабря состоится форум "Труд и занятость". Его участники обсудят проблемы современного рынка труда и развития кадрового потенциала на предприятиях города.
Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга

На форуме соберутся сотрудники кадровых служб, представители малого и среднего бизнеса, руководители предприятий и чиновники.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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На площадках форума пройдет обсуждение актуальных вопросов подбора персонала, прозвучат доклады о современных HR-трендах, представители власти расскажут о возможностях развития компании в рамках национальных проектов "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и "Демография".
Спикеры из разных сфер бизнеса объяснят, как справляться с вызовами на пути построения собственной компании.

Егор Ельчин, руководитель "Школы краудфандинга" Planeta.ru подчеркивает:

- Понимание, для кого вы создаете продукт, почему именно вы можете сделать это лучше всех, и осознание, почему это может не получиться, - ключевые факторы для построения успешного бизнеса. В этом плане знание рынка и опыта других предпринимателей крайне важны. Применение этой информации позволит точнее сформировать вектор развития собственной инициативы.

Фото: Пресс-служба Службы занятости населения Санкт-Петербурга
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Посетители деловых площадок получат ответы на многие вопросы. Например, как развить навыки сотрудников и обучить персонал бесплатно, быстро и качественно? Какие кадровые проблемы можно решить, опираясь на HR-аналитику? Как мотивировать и вовлекать сотрудников в бизнес-процессы?

Кроме того, на форуме "Труд и занятость" пройдут фасилитационные сессии, тренинги, нетворкинг, выступления HR-экспертов и аналитиков, а также воркшопы по внедрению бережливых технологий.

Участники форума получат максимум информации о государственных возможностях поддержки бизнеса, раскроют секреты формирования эффективной команды и повышения мотивации сотрудников, постигнут алгоритмы участия в национальных проектах.

- Участники национального проекта абсолютно бесплатно смогут получить поддержку экспертов Федерального или Регионального центра компетенций, - говорит Владимир Солодов, заместитель генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. - Что важно - мы не просто учим. Мы тренируем: наши эксперты проводят на предприятии, на котором идет проект, смену за сменой и вместе с рабочими и руководителями совместно разрабатывают способы работать дешевле, проще, быстрее, качественнее. Цель - не просто повысить производительность труда, а запустить на предприятиях - участниках национального проекта механизмы самостоятельного развития культуры бережливости и непрерывных улучшений. Наша методология дает все для этого.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
Молодежный карьерный форум завершился в Петербурге

По словам Владимира Солодова, в Санкт-Петербурге сегодня уже шесть предприятий, включая АО "Завод Электропульт" и ЗАО "Невский завод", включились в эту работу. Вторая волна коснется таких разноплановых производств, как фабрика детской обуви "Скороход",

ЗАО "Петерпайп", АО "Металкомп", ПК "Севкабель". Примечательно, подчеркивает эксперт, что, помимо консультаций, предприятие на реализацию проекта повышения производительности труда может получить льготное кредитное финансирование. Условия более чем привлекательные: сумма займа - от 50 до 300 миллионов рублей, сроком на пять лет под один процент годовых.

Форум "Труд и занятость", организованный Центром занятости населения Санкт-Петербурга, продлится с 12.00 до 17.00.

 

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Все о трудоустройстве в Петербурге
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