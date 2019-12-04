Сама круглая дата - двадцатилетие Союзного государства - приходится на воскресенье, 8 декабря. Таким же снежным декабрьским днем в 1999 году президентами наших стран был подписан Договор о создании Союзного государства. В результате последующей интеграции у граждан двух стран появились возможность без всяких виз перемещаться по территории Беларуси и России, право выбрать местом жительства и работы любой населенный пункт Союзного государства, гарантия поступления на бюджетные места в учебные заведения друг друга и получения бесплатной неотложной медицинской помощи.
Сегодня более восьми тысяч предприятий Беларуси и России связаны производственной кооперацией. В Беларуси работают свыше трех тысяч предприятий с российским капиталом, а в России зарегистрировано порядка 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является важнейшим достижением. Но есть и серьезные нерешенные проблемы.
Грядущий форум - первое мероприятие подобного масштаба и значимости за минувшее 20-летие после подписания Союзного государства. Формат его - научно-практическая конференция - был избран не случайно, поскольку цель: собрать на одной площадке ученых, политиков, руководителей министерств, ведомств, предприятий и организаций, представителей массмедиа Беларуси и России и не только подвести итоги 20-летнего существования Союзного государства, но и наметить перспективы.
По словам организаторов, данная конференция охватит весь комплекс вопросов, которые стоят сегодня перед Союзным государством, для чего запланирована работа шести тематических секций самой разнообразной тематики - от сближения законодательств двух наших государств, модернизации транспортной инфраструктуры до сотрудничества в сфере безопасности и молодежной политики.
Накануне специально для союзных СМИ в Постоянном Комитете Союзного государства была организована встреча журналистов с двумя заместителями Государственного секретаря Союзного государства - членами Постоянного Комитета Алексеем Кубриным и Дмитрием Соловьевым (он также возглавляет и оргкомитет конференции), которые подробно рассказали о том, как будет проходить форум, и о чем будут говорить его участники.
От теории - к практике
Прежде всего журналистов интересовало, как Постоянный Комитет намерен распорядиться итогами конференции, ведь соберутся самые лучшие эксперты, запланированы десятки докладов...
Неужели все это останется лишь "для внутреннего пользования"?
- Мы надеемся, - заверил Дмитрий Соловьев, - что по результатам конференции будет издан сборник выступлений. И те министерства и ведомства, которые участвуют в подготовке "дорожных карт" по основным направлениям, многое для себя почерпнут. Ожидается очень серьезный разговор, поскольку по прошествии двух десятилетий всем есть что сказать.
- Многие россияне и белорусы, особенно в приграничных районах, по ряду вопросов воспринимают Союзное государство как единое целое, - добавил Алексей Кубрин. - Действительно, уже не вызывают никаких трудностей и воспринимаются как должное поездки друг к другу в гости, на учебу, лечение, в турпоездку... Нам кажется, это серьезный положительный эффект, но интенсивная работа в рамках Союзного государства на этом не заканчивается.
Внимания и усилий требуют вопросы экономики, создания крупных промышленных структур, сближения законодательств, социальной политики, сотрудничества в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью, тема молодежи...
Все эти проблемы планируется обсудить на секциях в рамках конференции.
Будущее Союза
В Белорусско-Российском университете в Могилеве (БРУ) Постоянный Комитет профинансировал программу по оснащению нового учебно-лабораторного корпуса. На это было выделено 150 млн российских рублей. Корпус становится своеобразным инновационным центром для генерации идей, научных разработок и внедрения их в производство.
- Мы проводили встречи со студентами, - рассказал Дмитрий Соловьев, - и почувствовали неподдельный интерес к взаимодействию между двумя странами. Сегодня не только белорусские студенты обучаются в России, но российские в Беларуси. И это не просто человеческое перемещение в пространстве, а обмен знаниями, культурными традициями... Все это особенно эффективно прослеживается во взаимоотношениях именно молодежи.
Молодежную тему вынесли для обсуждения в отдельную секцию. В программе она значится под номером шесть.
- Однако, - подчеркнул Дмитрий Соловьев, - она последняя лишь в списке, но не по значимости. Секция обещает стать наиболее динамичной. Если все остальное носит академический характер, то здесь ожидается живой обмен мнениями.
По словам Алексея Кубрина, не секрет, что молодежное направление в 90-е годы было серьезно упущено, и мы сейчас вынуждены исправлять ошибки. Тут важен системный подход. Например, в Беларуси функционируют соответствующие молодежные структуры, сохраненные еще со времен Советского Союза, аналогичные сейчас создаются и в России. Этому уделяется все больше внимания, и необходимо не просто говорить о молодежи, а учитывать сочетание опыта, накопленного в свое время в СССР, и огромного количества вновь открывшихся факторов поведения современных молодых людей.
Кризиса нет
С теми или иными проблемами сталкиваются в любом государстве, Союзное государство - не исключение.
- Без проблем было бы, наверное, неинтересно жить, - заметил Дмитрий Соловьев, отвечая на вопрос о сложностях во взаимоотношениях двух союзных государств. Однако, по словам заместителя Госсекретаря, они не носят системного характера: "Да, 20 лет - срок достаточно большой, и, казалось бы, все проблемы можно за это время решить. Но взгляните на опыт Евросоюза, который насчитывает уже 60-летнюю историю евроинтеграции? Мы видим, что проблем там не меньше. Говорить, что наши проблемы неразрешимы, - нельзя. Последние месяцы показывают, что руководители Беларуси и России заняты не просто формированием "дорожных карт", а попытками систематизировать проблемы и за счет предыдущего опыта решить их", - поделился собеседник.
Дмитрий Соловьев подчеркнул, что кризиса в наших отношениях нет, а наблюдается, наоборот, процесс ускорения интеграционного процесса.
Надежный и быстрый
Важная тема, которая будет активно осуждаться на конференции, - строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Минск через Оршу с дальнейшим выходом на Варшаву, Берлин и Гамбург. Этим проектом уже заинтересовались и на Западе, и на Востоке. Недавно Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота высказался на эту тему так: "К нам уже обратились некоторые иностранные компании - европейские и китайские, которые заинтересованы в участии в таком проекте... Большой интерес наблюдается со стороны финансовых институтов, специалистов-железнодорожников".
- Построение магистрали, - отметил Алексей Кубрин, - это один из элементов задачи, которая должна ставиться глобально в рамках всего Евразийского сообщества. Ведь очевидно, что существующая транспортно-логистическая система между Юго-Восточной Азией, Дальним Востоком и Западной Европой требует глобальных изменений.
Социальная политика
Наши собеседники отметили, что для работы секции по социальной политике выделен самый представительный Колонный зал в отеле "Рэдиссон Колекшн", где будет проходить вся конференция.
- Да, многие социальные вопросы в Союзном государстве решены, - сказал Дмитрий Соловьев. - С другой стороны, остались темы, которые не потеряют актуальности и завтра, и послезавтра. Это касается и чернобыльской катастрофы, и молодежной политики, и образования... Например, сегодня российские абитуриенты, желающие учиться в Беларуси, должны передоказывать результативность сданного ими ЕГЭ, соответственно, белорусы в России вынуждены передоказывать итоговую государственную аттестацию, которую они прошли дома.
Существует и другой огромный пласт вопросов, требующих обсуждения, - это здравоохранение, трудовое законодательство, пенсионное, патриотическое воспитание, культурное сотрудничество, подготовка научных кадров...
Сближение законодательств
Проблемы сближения законодательств, их гармонизации также выделены в отдельную секцию. Тут важно знать, что проект концепции сближения законодательств Беларуси и России уже подготовлен. За 20 лет в этой сфере наработан огромный опыт. Фактически с первого дня существования Союзного государства стали говорить о соответствии друг другу нормативно-правовой базы двух государств.
- В чем-то подходы россиян и белорусов близки, - констатировал Алексей Кубрин, - и главное - в деятельности наших министерств юстиции, которые стоят во главе данного процесса, но в чем-то есть серьезные расхождения - они касаются в основном экономики.
По словам Алексея Кубрина, тут каждая сторона предлагает свои правила игры в промышленности, налогах, в субсидировании предприятий и т.д. Все это требует дополнительного изучения. Поэтому ключевые министерства России и Беларуси попросили утвердить концепцию сближения законодательств после того, как в рамках "дорожных карт" они определят единую политику взаимоотношений по отраслям.