На будущей неделе в Москве пройдет крупный форум по актуальным проблемам строительства Союзного государства

В Москве 9-11 декабря пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Cоюзного договора. Официальной темой обозначено: "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы". Ожидается, что форуму будут предшествовать встречи глав правительств и президентов Беларуси и России. Тем содержательнее и острее будут запланированные в рамках конференции дискуссии.

20 лет для истории - миг. Но в рамках Союзного государства за это время сделано немало. PhotoXpress

Сама круглая дата - двадцатилетие Союзного государства - приходится на воскресенье, 8 декабря. Таким же снежным декабрьским днем в 1999 году президентами наших стран был подписан Договор о создании Союзного государства. В результате последующей интеграции у граждан двух стран появились возможность без всяких виз перемещаться по территории Беларуси и России, право выбрать местом жительства и работы любой населенный пункт Союзного государства, гарантия поступления на бюджетные места в учебные заведения друг друга и получения бесплатной неотложной медицинской помощи.

Сегодня более восьми тысяч предприятий Беларуси и России связаны производственной кооперацией. В Беларуси работают свыше трех тысяч предприятий с российским капиталом, а в России зарегистрировано порядка 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является важнейшим достижением. Но есть и серьезные нерешенные проблемы.

Грядущий форум - первое мероприятие подобного масштаба и значимости за минувшее 20-летие после подписания Союзного государства. Формат его - научно-практическая конференция - был избран не случайно, поскольку цель: собрать на одной площадке ученых, политиков, руководителей министерств, ведомств, предприятий и организаций, представителей массмедиа Беларуси и России и не только подвести итоги 20-летнего существования Союзного государства, но и наметить перспективы.

Конференция охватит весь комплекс вопросов, которые стоят сегодня перед Союзным государством, для чего запланирована работа шести тематических секций

По словам организаторов, данная конференция охватит весь комплекс вопросов, которые стоят сегодня перед Союзным государством, для чего запланирована работа шести тематических секций самой разнообразной тематики - от сближения законодательств двух наших государств, модернизации транспортной инфраструктуры до сотрудничества в сфере безопасности и молодежной политики.

Накануне специально для союзных СМИ в Постоянном Комитете Союзного государства была организована встреча журналистов с двумя заместителями Государственного секретаря Союзного государства - членами Постоянного Комитета Алексеем Кубриным и Дмитрием Соловьевым (он также возглавляет и оргкомитет конференции), которые подробно рассказали о том, как будет проходить форум, и о чем будут говорить его участники.

От теории - к практике

Прежде всего журналистов интересовало, как Постоянный Комитет намерен распорядиться итогами конференции, ведь соберутся самые лучшие эксперты, запланированы десятки докладов...

Неужели все это останется лишь "для внутреннего пользования"?

- Мы надеемся, - заверил Дмитрий Соловьев, - что по результатам конференции будет издан сборник выступлений. И те министерства и ведомства, которые участвуют в подготовке "дорожных карт" по основным направлениям, многое для себя почерпнут. Ожидается очень серьезный разговор, поскольку по прошествии двух десятилетий всем есть что сказать.

- Многие россияне и белорусы, особенно в приграничных районах, по ряду вопросов воспринимают Союзное государство как единое целое, - добавил Алексей Кубрин. - Действительно, уже не вызывают никаких трудностей и воспринимаются как должное поездки друг к другу в гости, на учебу, лечение, в турпоездку... Нам кажется, это серьезный положительный эффект, но интенсивная работа в рамках Союзного государства на этом не заканчивается.

Внимания и усилий требуют вопросы экономики, создания крупных промышленных структур, сближения законодательств, социальной политики, сотрудничества в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью, тема молодежи...

Все эти проблемы планируется обсудить на секциях в рамках конференции.

Будущее Союза

В Белорусско-Российском университете в Могилеве (БРУ) Постоянный Комитет профинансировал программу по оснащению нового учебно-лабораторного корпуса. На это было выделено 150 млн российских рублей. Корпус становится своеобразным инновационным центром для генерации идей, научных разработок и внедрения их в производство.

- Мы проводили встречи со студентами, - рассказал Дмитрий Соловьев, - и почувствовали неподдельный интерес к взаимодействию между двумя странами. Сегодня не только белорусские студенты обучаются в России, но российские в Беларуси. И это не просто человеческое перемещение в пространстве, а обмен знаниями, культурными традициями... Все это особенно эффективно прослеживается во взаимоотношениях именно молодежи.

Молодежную тему вынесли для обсуждения в отдельную секцию. В программе она значится под номером шесть.

- Однако, - подчеркнул Дмитрий Соловьев, - она последняя лишь в списке, но не по значимости. Секция обещает стать наиболее динамичной. Если все остальное носит академический характер, то здесь ожидается живой обмен мнениями.

По словам Алексея Кубрина, не секрет, что молодежное направление в 90-е годы было серьезно упущено, и мы сейчас вынуждены исправлять ошибки. Тут важен системный подход. Например, в Беларуси функционируют соответствующие молодежные структуры, сохраненные еще со времен Советского Союза, аналогичные сейчас создаются и в России. Этому уделяется все больше внимания, и необходимо не просто говорить о молодежи, а учитывать сочетание опыта, накопленного в свое время в СССР, и огромного количества вновь открывшихся факторов поведения современных молодых людей.

Кризиса нет

С теми или иными проблемами сталкиваются в любом государстве, Союзное государство - не исключение.

- Без проблем было бы, наверное, неинтересно жить, - заметил Дмитрий Соловьев, отвечая на вопрос о сложностях во взаимоотношениях двух союзных государств. Однако, по словам заместителя Госсекретаря, они не носят системного характера: "Да, 20 лет - срок достаточно большой, и, казалось бы, все проблемы можно за это время решить. Но взгляните на опыт Евросоюза, который насчитывает уже 60-летнюю историю евроинтеграции? Мы видим, что проблем там не меньше. Говорить, что наши проблемы неразрешимы, - нельзя. Последние месяцы показывают, что руководители Беларуси и России заняты не просто формированием "дорожных карт", а попытками систематизировать проблемы и за счет предыдущего опыта решить их", - поделился собеседник.

Дмитрий Соловьев подчеркнул, что кризиса в наших отношениях нет, а наблюдается, наоборот, процесс ускорения интеграционного процесса.

Надежный и быстрый

Важная тема, которая будет активно осуждаться на конференции, - строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Минск через Оршу с дальнейшим выходом на Варшаву, Берлин и Гамбург. Этим проектом уже заинтересовались и на Западе, и на Востоке. Недавно Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота высказался на эту тему так: "К нам уже обратились некоторые иностранные компании - европейские и китайские, которые заинтересованы в участии в таком проекте... Большой интерес наблюдается со стороны финансовых институтов, специалистов-железнодорожников".

- Построение магистрали, - отметил Алексей Кубрин, - это один из элементов задачи, которая должна ставиться глобально в рамках всего Евразийского сообщества. Ведь очевидно, что существующая транспортно-логистическая система между Юго-Восточной Азией, Дальним Востоком и Западной Европой требует глобальных изменений.

Социальная политика

Наши собеседники отметили, что для работы секции по социальной политике выделен самый представительный Колонный зал в отеле "Рэдиссон Колекшн", где будет проходить вся конференция.

- Да, многие социальные вопросы в Союзном государстве решены, - сказал Дмитрий Соловьев. - С другой стороны, остались темы, которые не потеряют актуальности и завтра, и послезавтра. Это касается и чернобыльской катастрофы, и молодежной политики, и образования... Например, сегодня российские абитуриенты, желающие учиться в Беларуси, должны передоказывать результативность сданного ими ЕГЭ, соответственно, белорусы в России вынуждены передоказывать итоговую государственную аттестацию, которую они прошли дома.

Многие россияне и белорусы, особенно в приграничье, воспринимают Союзное государство как единое целое

Существует и другой огромный пласт вопросов, требующих обсуждения, - это здравоохранение, трудовое законодательство, пенсионное, патриотическое воспитание, культурное сотрудничество, подготовка научных кадров...

Сближение законодательств

Проблемы сближения законодательств, их гармонизации также выделены в отдельную секцию. Тут важно знать, что проект концепции сближения законодательств Беларуси и России уже подготовлен. За 20 лет в этой сфере наработан огромный опыт. Фактически с первого дня существования Союзного государства стали говорить о соответствии друг другу нормативно-правовой базы двух государств.

- В чем-то подходы россиян и белорусов близки, - констатировал Алексей Кубрин, - и главное - в деятельности наших министерств юстиции, которые стоят во главе данного процесса, но в чем-то есть серьезные расхождения - они касаются в основном экономики.

По словам Алексея Кубрина, тут каждая сторона предлагает свои правила игры в промышленности, налогах, в субсидировании предприятий и т.д. Все это требует дополнительного изучения. Поэтому ключевые министерства России и Беларуси попросили утвердить концепцию сближения законодательств после того, как в рамках "дорожных карт" они определят единую политику взаимоотношений по отраслям.