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05.12.2019 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.

Фото: Instagram.com/reshetnikovmg/
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Напомним, утром 4 декабря местный житель открыл беспорядочный огонь по прохожим из ружья. В ходе инцидента погибла 50-летняя женщина, шедшая ранним утром на работу. Несколько человек, в том числе сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, поучили огнестрельные ранения.

Злоумышленник, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Отмечалось, мужчина завладел ружьем незаконно. Кроме того, он произвел несколько выстрелов по припаркованным автомобилям и окнам близлежащих домов. 

Преступника удалось обезоружить и задержать. В отношении стрелявшего мужчины заведены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Уточнялось, что ранее подозреваемый был судим за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере.

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