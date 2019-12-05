В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим

Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.

Напомним, утром 4 декабря местный житель открыл беспорядочный огонь по прохожим из ружья. В ходе инцидента погибла 50-летняя женщина, шедшая ранним утром на работу. Несколько человек, в том числе сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, поучили огнестрельные ранения.

Злоумышленник, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Отмечалось, мужчина завладел ружьем незаконно. Кроме того, он произвел несколько выстрелов по припаркованным автомобилям и окнам близлежащих домов.

Преступника удалось обезоружить и задержать. В отношении стрелявшего мужчины заведены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Уточнялось, что ранее подозреваемый был судим за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере.