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04.12.2019 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Перми, стрелявший по прохожим, был судим за хранение наркотиков

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Александр Шестаков/РГ Фото: Александр Шестаков/РГ
Фото: Александр Шестаков/РГ

Житель Перми, устроивший сегодня утром стрельбу на улице из охотничьего ружья, ранее привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков. Как сообщили корреспонденту "РГ" в УФСБ России по Пермскому краю, в 2013 году фигурант нового уголовного дела был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. В дальнейшем он был осужден.

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Как сообщает региональное министерство территориальной безопасности, по предварительным данным, 50-летний задержанный, убивший в ходе перестрелки женщину и ранивший несколько человек, находился в состоянии наркотического опьянения. При этом он незаконно завладел оружием и смог произвести из него серию выстрелов.  Его целями стали не только прохожие и сотрудники Росгвардии, но и припаркованные поблизости автомобили, а также окна близлежащих домов.

Тем временем Прокуратура Перми организовала проверку органов полиции и Росгвардии. В частности, прокуратура проверит, насколько эффективно правоохранительные органы Прикамья осуществляют охрану общественного порядка и контролируют оборот огнестрельного оружия. Также в ходе проверки будет дана оценка качеству профилактической работы с гражданами из так называемой группы риска.

Напомним, инцидент произошел рано утром в микрорайоне Гайва. Местный житель открыл беспорядочную стрельбу по прохожим, а потом вступил в перестрелку с прибывшими сотрудниками Росгвардии. В результате одна женщина погибла, еще два человека, в том числе росгвардеец, пострадали. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Стрелок также госпитализирован. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона, власти окажут всестороннюю поддержку пострадавшим в результате инцидента. Максим Решетников посетил больницу, куда госпитализировали раненых. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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