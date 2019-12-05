Сегодня в России, по оценке экспертов, более десяти процентов табачной продукции продается нелегально, в Алтайском крае эта доля превышает 22 процента. Край - один из центров транзитных поставок контрафактного табака в другие регионы Сибири и России в целом. Как остановить поток контрабанды, поможет ли специальное кодирование очистить рынок от нелегальной продукции - выясняла корреспондент "РГ".

Контрабандный товар поступает в Алтайский край в основном из Казахстана - это сигареты, произведенные там же, а также в Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратах. Такая продукция не является поддельной, по качеству она не уступает легальной. А цена ниже за счет того, что поставщики не платят акциз в России. В Алтайском крае, учитывая невысокие доходы населения, контрафактный табак пользуется большим спросом, ведь он почти вдвое дешевле. Если легальная пачка сигарет стоит не менее шестидесяти рублей, то контрабандная - 35. Есть и откровенно поддельная продукция, которую изготавливают в подпольных цехах. Это двойники известных табачных брендов и экзотика типа "Бутырки". О качестве здесь говорить не приходится - неизвестн о, что внутри таких "самокруток". Но не всякую подделку, по словам специалистов, можно определить на глаз, основной признак - низкая цена.

- О распространении нелегальной продукции можно судить даже по тому, что в наши киоски периодически обращаются представители теневого бизнеса и предлагают продавцам подработать, продавая из-под прилавка их дешевый товар, - отмечает региональный представитель Ассоциации малоформатной торговли в Алтайском крае Александр Сигарев. - Фактически киоскеры и владельцы малоформатных магазинов сегодня находятся под двойным ударом - мало того, что нелегалы отбирают у нас существенную часть рынка, так еще и пытаются использовать нас в своем незаконном бизнесе. Приходится постоянно контролировать продавцов, чтобы они не брали "левый" товар.

Жители Барнаула и Бийска утверждают, что нелегальный табак им предлагают даже с доставкой на дом - в почтовых ящиках периодически появляются такие рекламные объявления.

- Добросовестным предпринимателям трудно конкурировать с "серыми" дилерами, ведь нелегалы не платят ни акцизы, ни зарплаты, не содержат магазины. Что касается подделок, то тут уже идет речь о здоровье людей. Поэтому Ассоциация киоскеров совместно с представителями крупных табачных компаний пытается поставить заслон такой продукции. Но без жестких законодательных норм и контроля со стороны правоохранительных органов это сделать сложно, - подчеркивает Александр Сигарев. Сегодня распространителям небольших партий контрафактных сигарет (стоимостью до 100 тысяч рублей) грозит только штраф в четыре-пять тысяч рублей и конфискация товара. Для организаций штрафы больше - 200-300 тысяч рублей, но они все равно несопоставимы с доходами от нелегального бизнеса, которые в целом по стране оцениваются в семьдесят миллиардов рублей в год. По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой, за девять месяцев этого года в регионе было выявлено 147 случаев незаконной продажи табачной продукции, нарушителям выписали штрафы на общую сумму почти в 1,3 миллиона рублей и конфисковали около 3,5 тысячи пачек контрафактных сигарет. Учитывая, что в регионе, по экспертной оценке, каждая пятая пачка нелегальная, это капля в море. Нужно перекрывать каналы поставки контрафакта.

- Наша задача - остановить ввоз контрабандной табачной продукции на территорию края, - говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайском краю Сергей Крец. - Это налаженный незаконный бизнес, которым занимаются преступные группы. За организацию поставок в крупном размере (свыше ста тысяч рублей) и особо крупном (более одного миллиона рублей) участникам грозит уже уголовная ответственность по части 6 статьи 171. 1 УК РФ.

Максимальное наказание по этой статье - до шести лет лишения свободы. Но на деле суды зачастую дают контрабандистам условные сроки, правда, с конфискацией имущества.

- В августе в Алтайском крае осудили преступную группу, которую нам удалось задержать в 2018 году в Михайловском районе на границе с Казахстаном. Ее участники поставляли большие партии немаркированного алкоголя и табака не только в край, но и в другие регионы страны. У них изъяли свыше 45 тысяч пачек сигарет, более десяти тысяч литров алкогольной продукции. Суд приговорил двух членов этой группы к условным срокам наказания, а в доход государства были изъяты денежные средства от преступного бизнеса, дорогостоящее имущество и нелегальный товар на общую сумму около двадцати миллионов рублей. Хотя реальный срок они не получили, но финансовое наказание в таких делах достаточно серьезное и больно бьет по карману контрабандистов, - подчеркивает Сергей Крец.

По мнению сотрудников регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции, чтобы поставить реальный заслон табачной контрабанде, нужно ужесточить законодательство.

- Необходимо ввести ограничение на ввоз безакцизной продукции из стран Таможенного союза для личных целей, - уверен Сергей Крец. - А сейчас у нас граждане забьют грузовик сигаретами, а при проверке говорят, что "для себя". Поскольку законодательно ввозимый объем для личного потребления не ограничен, то привлечь к ответственности их сложно. Такая ситуация у нас была и с алкогольной продукцией, пока не ввели ограничение - не больше пяти литров на человека. Сейчас мы видим, что ввоз безакцизного алкоголя существенно сократился.

А вот на введение специального кодирования сигарет как защиты от подделки и контрафакта участники рынка сильно не рассчитывают. Напомним, что с 1 июля 2019 года производители обязаны выпускать только маркированные сигареты. На их упаковке должен быть специальный код, по которому любую пачку можно отследить от завода до покупателя. До 1 июля 2020 года в стране планируют распродать все "некодированные" сигареты, и с этого времени легально будет продаваться только маркированная табачная продукция.

По мнению участников рынка, маркировка не снизит количество нелегальных сигарет в стране, а приведет к очередному росту цен на табак. И, соответственно, вырастет спрос на дешевый контрафакт. "Кодирование только усложнит жизнь добросовестным предпринимателям. Это дополнительная нагрузка на легальный бизнес, а те, кто продавал табак незаконно, так и будут это делать - без акцизных марок и кодов", - уверен Александр Сигарев.

Эксперты полагают, что более действенная мера - ограничение ввоза безакцизных сигарет "для себя", и тогда все, что ввезено больше разрешенного объема, будет автоматически считаться нелегальной продукцией. Кроме того, депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой - установить минимальные цены на табачные изделия в России, ниже которых сигареты нельзя будет продавать.

Компетентно

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг":

- По данным независимого агентства Kantar TNS, в первом квартале 2019 года доля нелегальных сигарет в структуре табачного рынка Новосибирской области составила 23 процента, Алтайского края - 22 процента, Омской области - 27 процентов. Для сравнения: в среднем в России доля "нелегала" - чуть выше десяти процентов.

С 1 марта этого года введена обязательная регистрация производителей и торговых точек в информационной системе "Честный знак", а с 1 июля всех производителей обязали маркировать каждую пачку сигарет уникальным кодом - Data Matrix. Мы, безусловно, рассчитываем, что это станет действенной мерой в борьбе с нелегальным оборотом табачных изделий. Говорить о конкретном эффекте можно будет после того, как закончится переходный период, то есть после 1 июля 2020 года, когда оборот немаркированной продукции должен быть прекращен.

Следующим шагом станет поэтапное введение обязательной системы цифровой маркировки табачных изделий в государствах - членах ЕАЭС, поскольку они являются основным источником нелегальных сигарет, реализуемых в России, - их доля составляет 45 процентов. Кроме того, введение минимальной цены за пачку сигарет в дополнение к цифровой маркировке стало бы маркером, проводящим четкую границу между легальным и нелегальным продуктом и, как следствие, поспособствовало эффективности реализуемых мер.

Подготовила Наталья Решетникова