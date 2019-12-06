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Британский актер Стивен Грэм сыграет в продолжении "Венома"

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    06.12.2019, 17:30
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Grant Pollard/Invision/AP Фото: Grant Pollard/Invision/AP
Фото: Grant Pollard/Invision/AP

Вести о продолжении кинокомикса от Marvel и Sony "Веном" дают пока сдержанные основания предполагать, что вторая часть будет более вменяемой, чем первая: режиссером был назначен британец Энди Серкис, главного героя (без бесплатного компьютерного приложения в виде симбиота) Эдди Брока будет по-прежнему играть Том Харди, в написании сценария он вроде бы тоже примет участие, прекрасный пол явит себя в образах Мишель Уильямс и Наоми Харрис, а роль Карнажа, как мы помним по фирменной марвеловской вставке в титрах, досталась Вуди Харрельсону.

Фото: kinopoisk.ru
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Очередным важным - и крайне приятным - прибавлением в касте, как сообщает Empire, стал замечательный британский актер Стивен Грэм, недавно блеснувший своим талантом в "Ирландце", а ранее - в "Туманных отношениях", "Секретном агенте", "Табу" и преуспевший даже в чтении сказочек детям на ночь. Правда, пока остается загадкой, что за роль ему досталась.

Съемки "Венома 2" стартовали в минувшем ноябре, о чем Том Харди поспешил сообщить общественности посредством своего Instagram-аккаунта. Правда, пост был тут же удален - вероятно, кому-то сверху такая щедрость не понравилась.

Премьера сиквела назначена на октябрь следующего года.

Первый, фильм, напомним, был заплеван критиками, но зрителям понравился - сборы в 856 миллионов долларов тому прямое доказательство.

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