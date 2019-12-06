Алена Косторная, которая лидирует после короткой программы в финале Гран-при, рассказала в интервью пресс-службе Международного союза конькобежцев (ИСУ), что для нее значит рекорд мира 85,45 балла, который она сегодня обновила.

Алена, довольны своим прокатом?

Алена Косторная: Я очень рада, потому что удалось исполнить программу чисто. Довольна элементами, получила удовольствие от проката.

Какие ощущения от нового мирового рекорда?

Алена Косторная: Я катаюсь не ради рекордов. Когда я выхожу на лед, я не думаю об оценках. Я пытаюсь выполнить все, что умею, а там пусть решают судьи.

Вы впервые в сезоне встретились в очной борьбе с подругами-соперницами по группе Этери Тутберидзе - Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой. Сложно было?

Алена Косторная: Мы каждый день катаемся вместе на тренировках. В этом нет ничего нового для нас. Мы знаем наши программы, знаем, как каждая работает, это делает атмосферу в финале очень домашней.