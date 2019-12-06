В Забайкалье пострадавшие в ДТП с автобусом начали получать выплаты

Компания "СОГАЗ" начала выплату страховых возмещений пострадавшим в результате ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае. Компенсацию получили уже десять человек.

"Сотрудники "СОГАЗ", получив от врачей разрешение на посещение, приняли от пострадавших пассажиров более 15 заявлений. Как только к остальным пострадавшим будет возможен доступ, их посетят для сбора заявлений и документов для оперативных выплат страховых возмещений", - сообщили представители компании.

Кроме того, специалисты консультируют родственников погибших пассажиров для получения страховых выплат.

Напомним, авария произошла днем 1 декабря. Рейсовый автобус, ехавший из Сретенска в Читу, вылетел с моста на лед реки Куэнга. Причиной того, что водитель потерял управление, стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе дети полутора и трех лет. Более 20 пострадали. Из Читы в больницы их вывозили вертолетами территориального центра медицины катастроф.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.