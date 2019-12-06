Новости

Число жертв ограбления магазина во Флориде увеличилось до четырех 05:31
Видео: Пингвины в Приморском океанариуме прошли полосу препятствий 05:28
В Забайкалье пострадавшие в ДТП с автобусом начали получать выплаты 05:22
Неизвестные похитили пациентов центра для наркозависимых в Мексике 05:14
В Камрани российские и вьетнамские моряки спасают аварийную субмарину 05:06
В Биробиджане мужчина потребовал бесплатный ужин, угрожая пистолетом 04:40
Трамп призвал постпредов стран СБ ООН к совместной работе по КНДР и Афганистану 04:37
Дальневосточные колледжи получат 450 миллионов на новое оборудование 04:28
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею более трех миллионов рублей 04:20
В 2020 году ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета 04:16
В Приморье впервые имплантировали слуховой аппарат 04:05
Двое грабителей ликвидированы в американской Флориде 04:04
Байден поругался с избирателем из-за работы своего сына на Украине 04:04
Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту 03:25
СМИ вновь сообщили о планах США отправить военных на Ближний Восток 03:11
Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели у Белого дома 02:50
Пропавший с радаров вертолет Нацгвардии США упал под Сент-Клаудом 02:45
Скафандр американского производства снова порвался в космосе 02:35
Временный президент Боливии не будет участвовать в выборах 02:28
СМИ уличили КНДР в подготовке к испытанию ракетных двигателей 02:15
В Иране 11 человек погибли при взрыве газа на свадьбе 02:05
Пять человек пострадали в столкновениях во французской Тулузе 01:48
В Минесоте вертолет нацгвардии США пропал с радаров 01:35
Меркель сидя слушала гимн Казахстана на встрече с главой государства 01:23
Правительство рассмотрит переход на "цифровые кадры" 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
06.12.2019 05:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье пострадавшие в ДТП с автобусом начали получать выплаты

Текст: Артем Красиков

Компания "СОГАЗ" начала выплату страховых возмещений пострадавшим в результате ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае. Компенсацию получили уже десять человек.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю
Пассажирку разбившегося в Забайкалье автобуса по ошибке признали мертвой

"Сотрудники "СОГАЗ", получив от врачей разрешение на посещение, приняли от пострадавших пассажиров более 15 заявлений. Как только к остальным пострадавшим будет возможен доступ, их посетят для сбора заявлений и документов для оперативных выплат страховых возмещений", - сообщили представители компании.

Кроме того, специалисты консультируют родственников погибших пассажиров для получения страховых выплат.

Напомним, авария произошла днем 1 декабря. Рейсовый автобус, ехавший из Сретенска в Читу, вылетел с моста на лед реки Куэнга. Причиной того, что водитель потерял управление, стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе дети полутора и трех лет. Более 20 пострадали. Из Читы в больницы их вывозили вертолетами территориального центра медицины катастроф.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита В Забайкалье перевернулся автобус
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права