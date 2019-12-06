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Саймон Пегг экранизирует книгу Нила Геймана

Новости
    06.12.2019, 14:48
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Саймон Пегг заявил, что он в настоящее время работает над экранизацией романа Нила Геймана "Океан в конце дороги" (The Ocean at the End of the Lane), опубликованного в 2013 году. Об этом сообщает издание RadioTimes.

Фото: twitter.com/bbcdoctorwho
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В этой научно-фантастической эпопее рассказывается о человеке, которого по возвращении в родной город настигают воспоминания о прошлом.

Пегг и его давний приятель и коллега Ник Фрост, с которым он в 2017 году создал продюсерское бюро Stolen Picture, подтвердили совместную работу над адаптацией книги Геймана и, кроме того, поведали, что у них в разработке также находится научно-фантастическое произведение Гарри Гаррисона The Technicolor Time Machine, вышедшее в 1967 году.

Выступая на конференции, Пегг не скрывал своего оптимизма по поводу будущего телесериалов, которые, по его мнению, по-настоящему позволяют раскрыть творческий потенциал произведений и разработчиков. А вот полнометражное кино находится в стадии умирания, считает Пегг.

Следует отметить, что работы Геймана в последнее время пользуются большим спросом у кинематографистов: вслед за "Американскими богами" (American Gods) вышли "Благие знамения" (Good Omens), на очереди - экранизация серии комиксов, созданных на основе творческого замысла Геймана, "Песочный человек" (The Sandman).

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