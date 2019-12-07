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Death Stranding впервые отдают со скидкой. Брать или еще подождать?

Текст:   Богдан Бобров
07.12.2019,  
09:30
Фото: Скриншот из PlayStation Store Фото: Скриншот из PlayStation Store
Фото: Скриншот из PlayStation Store

Релиз Death Stranding состоялся меньше месяца назад, а игра уже успела попасть в список распродажи PlayStation Store под названием "Рождественские скидки".

Примечательно, что предложение действует на цифровое расширенное издание, цена снижена на 31% и составляет 3499 рублей. Помимо самой игры, в его состав входят полный набор аватаров, саундтрек, видеоролик о создании игры и внутриигровые предметы.

Официальные данные о глобальных продажах проекта Хидэо Кодзимы пока неизвестны. Поэтому говорить о том, что интерактивное приключение Сэма Бриджеса отдают со скидкой из-за финансовых проблем, пока рано. В России же Death Stranding так и вовсе побила рекорды популярности.

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Но желающим максимально сэкономить все же стоит повременить с покупкой. Возможно, в следующий раз среди специальных предложений окажется стандартная версия игры - ее цена, что логично, должна быть еще ниже.

Нынешняя акция будет действовать до 10 декабря. Кроме Death Stranding в подборке со скидками отдают бандл Battlefield V и EA Sports UFC 3, Need for Speed Heat, Plants vs. Zombies: БЗН, MediEvil, Rage 2, Hitman, Tekken 7 и Dark Souls III.

Напомним, что помочь герою Норманна Ридуса "восстановить связи" можно будет даже тем геймерам, у которых нет приставок семейства PlayStation. Летом следующего года Death Stranding выйдет на ПК.

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