Forbes перечислил самых высокооплачиваемых музыкантов года

Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов. На первой строчке этого списка оказалась американская певица Тейлор Свифт, которой в текущем году удалось заработать рекордные 185 миллионов долларов. Она лидирует в данном рейтинге второй раз за пять лет.

Своему заработку Свифт обязана новой сделке с лейблом Republic Records, рекламным контрактам и финальной части гастрольного тура. Музыкальный тур альбома Свифт Reputation стал самым кассовым в истории США. Он принес певице прибыль в размере 226,1 миллиона долларов. Свифт также заработала на продаже нового альбома Lover.

Кантри-певица ранее поднялась на первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых исполнительниц года со второго места, отправив лидировавшую в прошлом году Кэти Перри (доход в 57,5 миллиона долларов) сразу на четвертую позицию. Более того, Свифт возглавила и список самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2019 году. Она победила в шести номинациях на премии American Music Awards и побила рекорд Майкла Джексона.

На втором месте в рейтинге расположился Канье Уэст (150 миллионов). Замыкает тройку самых высокооплачиваемых музыкантов британский певец Эд Ширан, заработавший 110 миллионов долларов. В общей сложности десять самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали немногим более одного миллиарда долларов.