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07.12.2019 20:40
Рубрика: Российский автопром

Ледозаливочный комбайн. УАЗ вспомнил об уникальной "Буханке"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод вспомнил об очередной уникальной машине.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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В этот раз речь зашла о ледозаливочном комбайне на базе УАЗ-452. Такой выпускался с 1960 по 1970 годы и еще долго трудился на ледовых аренах.

По аналогии с современными комбайнами сиденье "оператора" и органы управления были смонтированы в задней части машины. А кормовой руль соединен со штатным передним с помощью карданного шарнира и длинного вала.

В конце прошлого года УАЗ продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать по 29 декабря 2021 года.

Фото: iStock
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"Буханка" комплектуется четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 2.7 литра мощностью 112 л. с. (198 Нм). Коробка передач - пятиступенчатая механика. Подключаемый полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о симпатичной "полуторке", которая не пошла в серию, а также поведал о "Хантере" для США.

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