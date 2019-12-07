Ледозаливочный комбайн. УАЗ вспомнил об уникальной "Буханке"

Ульяновский автомобильный завод вспомнил об очередной уникальной машине.

В этот раз речь зашла о ледозаливочном комбайне на базе УАЗ-452. Такой выпускался с 1960 по 1970 годы и еще долго трудился на ледовых аренах.

По аналогии с современными комбайнами сиденье "оператора" и органы управления были смонтированы в задней части машины. А кормовой руль соединен со штатным передним с помощью карданного шарнира и длинного вала.

В конце прошлого года УАЗ продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать по 29 декабря 2021 года.

"Буханка" комплектуется четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 2.7 литра мощностью 112 л. с. (198 Нм). Коробка передач - пятиступенчатая механика. Подключаемый полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о симпатичной "полуторке", которая не пошла в серию, а также поведал о "Хантере" для США.