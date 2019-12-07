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07.12.2019 04:40
Рубрика: В мире

Присяжные в США назвали необоснованным иск к Маску о клевете

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Mike Blake/File Picture Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Mike Blake/File Picture
Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Mike Blake/File Picture

Присяжные окружного суда в Лос-Анджелесе приняли решение в пользу главы компаний SpaceX и Tesla Inc Илона Маска по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого оскорбил предприниматель. Подсудимый заявил в суде, что его твиты об Ансворте не были утверждением того, что спелеолог является педофилом.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Маск писал, что Ансворт "старый, одинокий парень из Англии, который путешествовал или жил в Таиланде 30-40 лет". Также глава SpaceX рассказал о 12-летней жене дайвера.

Присяжные - пять женщин и трое мужчин - в течение менее чем двух часов постановили, что иск, поданный из-за твита Маска, является необоснованным, передает Reuter. Они сочли, что поведение предпринимателя нельзя считать клеветой, поэтому он не должен выплачивать компенсацию дайверу. Маск также принес ему свои извинения.

Летом прошлого года Ансуорт участвовал в операции по спасению 12 детей и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Он обнаружил их местонахождение в пещере и собрал команду, которой удалось их спасти. Адвокат миллиардера утверждает, что Ансворт незаслуженно оскорбил мини-субмарину, придуманную миллиардером, что и привело к конфликту. Защитник утверждал, что речь идет "об оскорблениях, а не о констатации факта".

В июне 2018 года британский дайвер высказался по поводу мини-подлодки, которую компания SpaceX направила в Таиланд, где проходила операция по вызволению 12 детей из пещеры. Ансуорт тогда заявил, что подлодку невозможно использовать, и что Маск может "засунуть ее себе в одно место". Маск в ответ обозвал дайвера педофилом. Ансуорт подал в суд и потребовал возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов.

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