Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости", - отметил Путин​​​.

Он высоко оценил прогресс интеграции, достигнутый двумя странами за это время, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов.

Кроме того, глава государства отметил, что для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи.

Путин выразил уверенность в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях.

Президент Беларуси в свою очередь отметил, что братские государства за прошедшие годы многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни, констатируется в послании.

Как возрождалось белорусско-российское братство - читайте в материале "РГ".