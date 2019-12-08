Раскрыто убийство чиновника из Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал шестерых задержанных по уголовному делу о покушении и убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Накануне были предъявлены обвинения Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву в посягательстве на убийство начальника центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Сами обвиняемые вину не признают.

Расследование преступления прошло в рекордные сроки. Эльджаркиевы были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. А уже 6 декабря в столице и в Ингушетии задержали главу организованной преступной группы Хасана Полонкоева и пять ее участников. По неподтвержденной информации, мотивом преступления могла стать кровная месть. Эльджаркиев якобы был причастен к убийству одного из лидеров течения баталхаджинцев (последователей учений религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева) Ахмеда Белхороева в декабре 2018 года.

В Эльджаркиева произвели не менее 10 выстрелов. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР. Среди причин убийства также рассматривается служебная деятельность начальника Центра противодействия экстремизму.