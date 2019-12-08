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08.12.2019 20:09
Рубрика: Происшествия

Шестеро под арестом

Раскрыто убийство чиновника из Ингушетии
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
Басманный суд Москвы арестовал шестерых задержанных по уголовному делу о покушении и убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Накануне были предъявлены обвинения Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву в посягательстве на убийство начальника центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Сами обвиняемые вину не признают.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Расследование преступления прошло в рекордные сроки. Эльджаркиевы были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. А уже 6 декабря в столице и в Ингушетии задержали главу организованной преступной группы Хасана Полонкоева и пять ее участников. По неподтвержденной информации, мотивом преступления могла стать кровная месть. Эльджаркиев якобы был причастен к убийству одного из лидеров течения баталхаджинцев (последователей учений религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева) Ахмеда Белхороева в декабре 2018 года.

В Эльджаркиева произвели не менее 10 выстрелов. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР. Среди причин убийства также рассматривается служебная деятельность начальника Центра противодействия экстремизму.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Убийство главы центра "Э" Ингушетии
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