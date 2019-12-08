В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка

Российское представительство Jaguar Land Rover планирует вывести на наш рынок в 2020 году две многообещающие новинки.

"В начале весны стартуют продажи Jaguar F-TYPE 2021 модельного года, а осенью 2020-го российским клиентам станет доступен новый Land Rover Defender", - рассказали "РГ" в Jaguar Land Rover.

Двухместное спортивное купе Jaguar F-TYPE было представлено после обновления буквально на днях. Автомобиль получил 2-литровый 300-сильный четырехцилиндровый мотор с нагнетателем, аналогичный V6 мощностью 380 л.с. и 5-литровый мотор V8 с отдачей от 450 до 575 л.с. Он разгоняет машину до сотни за 3,7 секунды. Скорость ограничена электроникой на отметке в 300 км/ч.

У автомобиля новые капот с воздухозаборниками, бамперы и 10-спицевые колесные диски. Фары теперь сверхтонкие пиксельные светодиодные, с обновленными дневными ходовыми огнями в виде литеры J и анимированными указателями поворота. Фонари - с фирменной графикой. Решетка радиатора стала чуть больше прежнего и сменила рисунок сетки. Изменения произошли и в салоне. Здесь главным акцентом станет настраиваемая 12,3-дюймовая виртуальная приборка.

Jaguar F-TYPE. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Безусловно, F-TYPE - узконишевая модель, но она украсит линейку Jaguar. А вот новый Land Rover Defender - пусть тоже на любителя, но наверняка сможет расширить свою аудиторию. Как уже подробно писала "РГ", внедорожник вернулся на рынок, заметно эволюционировав. У него больше нет рамной конструкции - он построен на новой платформе. При этом автомобиль стал даже более проходимым. Ему увеличили клиренс до 291 мм, он способен преодолевать 90-сантиметровые броды и взбираться на уклон в 45 градусов.

Новая пневмоподвеска обеспечивает комфортное движение не только по бездорожью, но и на автобане. Для торможения используется уникальная пока для бренда технология с поршневым механизмом. Интерьер по-прежнему строг и лаконичен, но в него вписали современную мультимедийную систему Pivi Pro с беспроводным обновлением и сразу 12 USB-портов.

В первое время у модели будут доступны четыре силовые установки. Это два четырехцилиндровых дизельных двигателя мощностью 200 и 240 л.с. с технологией двойного турбонаддува, бензиновый агрегат на 300 л.с. и шестицилиндровый мотор с технологией мягкого гибрида. Сочетаться все они будут с 8-ступенчатым "автоматом" ZF и двухступенчатой "раздаткой".

Есть предварительная информация и о ценах. По сведениям источника "РГ", знакомого с планами компании, Defender 110 в базовой комплектации будет несколько дешевле 4 млн рублей. Короткобазный Defender 90 окажется еще на 200 тысяч рублей доступнее.