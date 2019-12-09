АвтоВАЗ остановил конвейер, чтобы рассказать рабочим о качестве

На прошлой неделе "Российская газета" сообщала, что на АвтоВАЗе заработал новейший роботизированный стенд по проведению ресурсных испытаний новых моделей Lada. Комплекс оценивает структурную целостность навесных узлов кузовов автомобилей, это позволило сократить сроки на тесты и улучшить качество.

Теперь благодаря газете "ВА-Волжский Автостроитель" стало известно о том, что 19 ноября завод на короткое время приостанавливал свои сборочные конвейеры. Простой длился всего 15 минут и связан с вопросом качества. В каждой бригаде мастера рассказали своим коллективам об истории Всемирного дня качества, родоначальниках принципов качественного производства и напомнили основное правило, которого придерживается АвтоВАЗ.

"Как уже сложилось в цехе, обо всех дефектах вы сообщаете бригадиру или мне. Не допускаете, чтобы автомобили с недочётами вышли за пределы бригады, даже если возникли замеченные минусы не во время выполнения операции вами, а ранее", - описал схему действий мастер бригады 031 цеха сборки и установки силовых агрегатов ПАП В0 Сергей Челак.

Сотрудники по завершении встреч смогли подать руководителям предложения, направленные на улучшение производственных процессов и повышение качества продукции.

Кстати говоря, АвтоВАЗ уже отказался от использования уличного испытательного полигона. Сошедшие с конвейера автомобили Lada теперь внимательно проверяют в цеху. На сегодняшний день большинство автопроизводителей ограничиваются холодной обкаткой ДВС на стенде и короткой проверкой собранного автомобиля на роликах.