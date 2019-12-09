Эксперты назвали лучшие фильмы, актеров и актрис года

Нужно больше рейтингов! Поэтому вот вам еще один - от Сообщества кинокритиков Нью-Йорка (NYFCC, New York Film Critics Circle), которые обнародовали свои итоги уходящего года.

Выводы специалистов транслирует THR, и мы по ряду позиций солидарны с коллегами.

В частности, в номинации "Лучший фильм года" побеждает гангстерская драма Мартина Скорсезе "Ирландец". При этом сыгравший в ленте Джо Пеши, до того не снимавшийся без малого десять лет - с "Ранчо любви" 2010-го - признан лучшим актером второго плана. Тогда как лучшим актером года критики назвали Антонио Бандераса - за ленту "Боль и слава". Лучшей актрисой года стала Лупита Нионго - за хоррор "Мы". Лучшей актрисой второго плана - Лора Дерн за "Брачную историю".

И дальше: категория "Лучший режиссер" - Джошуа и Бен Сэфди (криминальный триллер с Адамом Сэндлером "Неограненные драгоценности"); "Лучший сценарий" - "Однажды в… Голливуде" Тарантино; "Актерский прорыв года" - Пол Уолтер Хаузер ("Дело Ричарда Джуэлла" Клинта Иствуда); "Лучший анимационный фильм" - "Я потеряла свое тело"; "Лучший фильм на иностранном языке" - южнокорейские "Паразиты", конечно же.

Сообщество кинокритиков Нью-Йорка было основано в 1935 году.