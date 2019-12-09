Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender

Land Rover готовится в ближайшие пять лет расширить модельную линейку. Компания выпустит бюджетный внедорожник. Его кодовое название - L860.

Как уточняет портал Autocar, ожидаемая цена бюджетной версии - 25 000 фунтов (чуть более 2 миллионов рублей). Это будет самая дешевая модель Land Rover. На рынке ее ожидают в 2021 году.

По предварительной информации, автомобиль будет выполнен в стиле нового Defender, с похожим функциональным интерьером, но поскромнее, а также с элементами оригинального культового Land Rover. Новый внедорожник, скорее всего, построят на новой платформе D10 - недорогой модернизированной версии платформы D8 Land Rover, на которой построены Range Rover Evoque и Discovery Sport. Она предусматривает оснащение автомобиля небольшим аккумуляторным блоком, что позволит использовать подключаемые гибридные трансмиссии.

Для того, чтобы обеспечить максимальную экономию топлива, внедорожник оснастят новым 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем Ingenium (в то числе, версией с турбонаддувом). Собирать L860 предполагается на новом заводе Land Rover в Словакии.

Новинка будет конкурировать с мейнстримовыми компактными внедорожниками Jeep Compass, Mini Countryman и Volkswagen Tiguan. В Европе этот сегмент становится все более популярным. Впрочем, не исключено, что бюджетный Land Rover также будет продаваться в США и Китае.

Помимо растущего спроса на компактные внедорожники, веским доводом для выпуска бюджетной модели в Land Rover стали ужесточающиеся в Евросоюзе нормы по выбросам CO2. К 2021 году компания должна обеспечить этот показатель на уровне 130 г/км. Пока уровень выбросов CO2 у автомобилей Land Rover выше, чем у большинства автопроизводителей. Все это привело к тому, что в Европе компания продает менее 300 000 автомобилей в год.

Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.

Недавно стало известно, что Land Rover Defeder обзаведется удлиненной версией 130. Также в компании рассказали о новинках для российского рынка.