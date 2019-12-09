Новости

Эрдоган: Турция не откажется от С-400 23:41
Брест передал эстафету культурной столицы СНГ Шымкенту 22:41
В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб дома после смерти матери 22:32
Трамп и Си Цзиньпин борются за звание "Человек года" по версии Time 22:18
Саммит в "нормандском формате" длился почти 2,5 часа 22:12
Путин и Зеленский начали переговоры после "нормандского саммита" 22:06
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества 21:29
Уволена замглавы Росалкогольрегулирования, бывшая фигуранткой дела 21:27
В Таиланде решили провести международный ботанический симпозиум в Крыму 21:21
Китайцы удивили ценой на конкурента Toyota Highlander 21:10
В Москве презентовали детскую версию знаменитого китайского романа 20:36
В Крыму силачи сдвинули 10 вагонов и локомотив 20:35
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными 20:34
Суд признал участника акции в Москве виновным в насилии против полицейского 20:09
Путин и Зеленский пожали друг другу руки 20:03
Десять линий метро в Париже останутся закрытыми во вторник 19:57
Калужанин убил подругу, чтобы самоутвердиться 19:32
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры 19:23
В отдаленных районах Ямала появятся больницы 19:05
На Дальнем Востоке можно будет взять ипотеку под 2 процента 18:56
Товарный состав с нефтью сошел с рельсов в Канаде 18:52
Найден один из механизмов возникновения алкогольной зависимости 18:46
Путин встретился с Меркель и Макроном перед саммитом "нормандской четверки" 18:43
Матвиенко открыла в Совфеде выставку памяти псковских десантников 18:38
У древних римлян из Лондона нашли следы массовых отравлений 18:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Майя Пильдес, народный учитель РФ, кавалер ордена Почета.

Это замечательно, что наши школы постепенно оснащаются современным оборудованием и, скажем так, приобщаются к новым технологиям. Я сейчас имею в виду не образовательные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. В них давно уже используются различные интерактивные и компьютерные технологии. А школы небольших городов и сел. Прекрасно, что в скором времени и их, наконец, подключат к интернету.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Как нацпроект "Образование" изменит школы

Компьютерные технологии очень помогают в обучении. Некоторые учителя по началу относятся к ним скептически. Ведь десятилетиями прекрасно обходились и без них. Но со временем понимают, что от прогресса не убежишь. Да и не нужно бежать. Технологии облегчают учебу, помогают сделать ее интересной, делают образование доступнее, позволяют сэкономить время за счет автоматизации некоторых процессов.

Ученикам сейчас гораздо легче найти ту или иную информацию по средствам интернета. Они лучше воспринимают материал через обучающие программы и видео. Поскольку они родились и живут в такое время, когда всем правят технологии. Современные компьютерные технологии дают детям больше возможностей научиться работать самостоятельно.

Правда, тут есть все же одно "но". Важно не допустить перегиба и не увлечься технологиями сверх меры. Они не должны заменять учителя. Кроме того, детям и книги необходимо читать.

С одной стороны, это хорошо, что информация сейчас стала доступнее. Не нужно идти или ехать в библиотеку куда-то на другой конец города, чтобы найти ответ на интересующий вопрос. Практически любую книгу, научную статью, учебник можно без проблем скачать или прочитать в Сети. Но с другой стороны, плохо, если знания подаются в готовом виде. Когда ребенок просто вводит вопрос в поисковую систему интернета и получает готовый ответ, толку от этого мало. Мозг должен трудиться, чтобы понимать суть, а не только запоминать информацию. Для этого и нужно читать книги, изучать различную дополнительную литературу, самому искать ответы на все вопросы.

Не стоит бояться технологий. Нашим детям жить в этом мире, который полон всевозможных цифровых устройств и умных машин. Но не нужно прям с младенчества давать ребенку в руки смартфон или планшет. Следует учитывать степень зрелости и готовности ребенка к встрече с этими гаджетами. Некоторые родители уже чуть ли не в год "подсаживают" своих малышей на смартфоны и планшеты. А потом удивляются: почему мой ребенок такой некоммуникабельный, не умеет общаться со сверстниками, не умеет дружить? А потому, что вы его этому не научили. Вам хотелось, чтобы ребенок не мешал вам заниматься своими делами, своей жизнью, и вы нейтрализовали его с помощью гаджета. Что ж, теперь пожинайте плоды своего воспитания.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появилась ипотека под 2 процента
Минфин: Долг Украины по евробондам достиг 4,5 млрд долларов
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российским регионам предрекли погодные аномалии