Майя Пильдес, народный учитель РФ, кавалер ордена Почета.

Это замечательно, что наши школы постепенно оснащаются современным оборудованием и, скажем так, приобщаются к новым технологиям. Я сейчас имею в виду не образовательные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. В них давно уже используются различные интерактивные и компьютерные технологии. А школы небольших городов и сел. Прекрасно, что в скором времени и их, наконец, подключат к интернету.

Компьютерные технологии очень помогают в обучении. Некоторые учителя по началу относятся к ним скептически. Ведь десятилетиями прекрасно обходились и без них. Но со временем понимают, что от прогресса не убежишь. Да и не нужно бежать. Технологии облегчают учебу, помогают сделать ее интересной, делают образование доступнее, позволяют сэкономить время за счет автоматизации некоторых процессов.

Ученикам сейчас гораздо легче найти ту или иную информацию по средствам интернета. Они лучше воспринимают материал через обучающие программы и видео. Поскольку они родились и живут в такое время, когда всем правят технологии. Современные компьютерные технологии дают детям больше возможностей научиться работать самостоятельно.

Правда, тут есть все же одно "но". Важно не допустить перегиба и не увлечься технологиями сверх меры. Они не должны заменять учителя. Кроме того, детям и книги необходимо читать.

С одной стороны, это хорошо, что информация сейчас стала доступнее. Не нужно идти или ехать в библиотеку куда-то на другой конец города, чтобы найти ответ на интересующий вопрос. Практически любую книгу, научную статью, учебник можно без проблем скачать или прочитать в Сети. Но с другой стороны, плохо, если знания подаются в готовом виде. Когда ребенок просто вводит вопрос в поисковую систему интернета и получает готовый ответ, толку от этого мало. Мозг должен трудиться, чтобы понимать суть, а не только запоминать информацию. Для этого и нужно читать книги, изучать различную дополнительную литературу, самому искать ответы на все вопросы.

Не стоит бояться технологий. Нашим детям жить в этом мире, который полон всевозможных цифровых устройств и умных машин. Но не нужно прям с младенчества давать ребенку в руки смартфон или планшет. Следует учитывать степень зрелости и готовности ребенка к встрече с этими гаджетами. Некоторые родители уже чуть ли не в год "подсаживают" своих малышей на смартфоны и планшеты. А потом удивляются: почему мой ребенок такой некоммуникабельный, не умеет общаться со сверстниками, не умеет дружить? А потому, что вы его этому не научили. Вам хотелось, чтобы ребенок не мешал вам заниматься своими делами, своей жизнью, и вы нейтрализовали его с помощью гаджета. Что ж, теперь пожинайте плоды своего воспитания.