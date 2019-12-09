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09.12.2019 12:08
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Социологи назвали самые "ревнивые" города России

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Женщины и мужчины Казани признаны самыми ревнивыми в России. На втором месте в списке оказались жители Сочи, а на третьем - Махачкалы. В пятерку также вошли Уфа и Пермь.

Фото: iStock
Ревность девушки оказалась симптомом опасного заболевания

Такой вывод сделали аналитики исследовательской компании Zoom Market, которые опросили три тысячи человек, состоящих в браке или находящихся в устойчивых отношениях. Причем, как отметил руководитель проекта Андрей Штыров, что среди респондентов, попавших в выборку "ревнивых", женщины на 18 процентов больше чем мужчин.

Всего в рейтинг городов-"ревнивцев" вошли 25 населенных пунктов. Причем Москва и Санкт-Петербург не попали в число лидеров. Столица оказалась на 11 месте, а грод на Неве - на 25. В списке также значатся Воронеж, Краснодар, Екатеринбург, Тамбов, Брянск, Новосибирск, Владивосток, Астрахань, Омск, Иваново, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Севастополь, Саранск, Челябинск и Саратов.

Кстати

Ранее "РГ" сообщала, что не менее 21 процента женщин и 23 мужчин ревнуют своих спутников жизни к коллегам по работе. Как отметила руководитель образовательного центра Игна Корягина, ревность - это психологическая зависимость, и с ней нужно и можно бороться.

"Просто перестаньте думать, почему ваша вторая половинка задерживается в офисе, а старайтесь радоваться ее успехам, как своим собственным. Ведь когда у кого-то из членов семьи появляется хорошая в плане денег и интересная работа, то вся семья получает новые возможности", - уверена психолог.

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