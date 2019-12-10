Пушков прокомментировал итоги встречи "нормандской четверки"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги прошедшего в столице Франции саммита "нормандской четверки".
"Данная встреча позволила вернуть в деловое русло отношения между главами России и Украины", - заявил политик, добавив, что из-за позиции предыдущего президента Незалежной (Петра Порошенко) диалог был невозможен.
Пушков также отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон "стал играть более весомую роль в европейской политике".
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил максимальный результат саммита в Париже.
Подтверждена действенность минских соглашений и вытекающих из них последующих договоренностей. Хотя явно сохраняются сложности с интерпретациями, подчеркнул сенатор.
Напомним, первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Елисейском дворце. В общей сложности переговоры глав России, Украины, Франции и Германии продолжались почти восемь часов. Политики утвердили совместное коммюнике и решили провести следующий саммит через четыре месяца.