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10.12.2019 04:08
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал итоги встречи "нормандской четверки"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги прошедшего в столице Франции саммита "нормандской четверки".

"Данная встреча позволила вернуть в деловое русло отношения между главами России и Украины", - заявил политик, добавив, что из-за позиции предыдущего президента Незалежной (Петра Порошенко) диалог был невозможен.

Фото: Charles Platiau/Pool via AP
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Пушков также отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон "стал играть более весомую роль в европейской политике".

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил максимальный результат саммита в Париже.

Подтверждена действенность минских соглашений и вытекающих из них последующих договоренностей. Хотя явно сохраняются сложности с интерпретациями, подчеркнул сенатор.

Напомним, первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Елисейском дворце. В общей сложности переговоры глав России, Украины, Франции и Германии продолжались почти восемь часов. Политики утвердили совместное коммюнике и решили провести следующий саммит через четыре месяца.

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